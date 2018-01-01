«Динамо» та турецький клуб не змогли домовитися про трансфер Кравця
- Сьогодні, 20:36
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«Кайсеріспор» вирішив поки що відмовитися від спроб підписати українського форварда
Трансфер 28-річного форварда київського «Динамо» та збірної України Артема Кравця у «Кайсеріспор» зірвався.
Представники турецької команди приїжджали в Україну на переговори по трансферу футболіста.
Проте вони не змогли домовитися з «Динамо» про ціну на гравця, інформує Sport.ua з посиланням на Sporx.
Наразі «Кайсеріспор» відмовився від спроб підписати українського бомбардира.
У цьому сезоні Кравець зіграв за «Динамо» 15 матчів у всіх турнірах, де забив п’ять м'ячів і віддав дві результативні передачі.
Контракт Артема з киянами дійсний до літа 2018 року.
Раніше повідомлялося, що влітку Кравець може стати гравцем турецького «Сівасспора» на правах вільного агента.
Була інформація, що «Динамо» може відпустити Кравця у чемпіонат Туреччини, щоб трохи підзаробити.