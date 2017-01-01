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    Гравця «Динамо» сватають уже у три клуби чемпіонату Туреччини

    Щоправда, всі вони хочуть отримати Артема Кравця безкоштовно
    Нападник «Динамо» Артем Кравець зацікавив ще два турецькі клуби. А саме - «Сівасспор» та «Османліспор». Про це у своєму Twitter стверджує журналіст Ертан Сюзгюн. Він зауважив, що клуби не розглядають можливість придбання футболіста. Натомість, вони хочуть почекати до літа та підписати Кравця на правах
    • Сьогодні, 07:11
    • Розсилка
    Артем Кравець
    Артем Кравець

    Щоправда, всі вони хочуть отримати Артема Кравця безкоштовно

    Нападник «Динамо» Артем Кравець зацікавив ще два турецькі клуби.

    А саме - «Сівасспор» та «Османліспор».

    Про це у своєму Twitter стверджує журналіст Ертан Сюзгюн.

    Він зауважив, що клуби не розглядають можливість придбання футболіста.

    Натомість, вони хочуть почекати до літа та підписати Кравця на правах вільного агента.

    Нагадаємо, раніше була інформація, що нападник «Динамо» може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

    А «Динамо» може відпустити Кравця у чемпіонат Туреччини, щоб трохи підзаробити.

    Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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