Гравця «Динамо» сватають уже у три клуби чемпіонату Туреччини

Щоправда, всі вони хочуть отримати Артема Кравця безкоштовно

Нападник «Динамо» Артем Кравець зацікавив ще два турецькі клуби. А саме - «Сівасспор» та «Османліспор». Про це у своєму Twitter стверджує журналіст Ертан Сюзгюн. Він зауважив, що клуби не розглядають можливість придбання футболіста. Натомість, вони хочуть почекати до літа та підписати Кравця на правах