Гравця «Динамо» сватають уже у три клуби чемпіонату Туреччини
- Сьогодні, 07:11
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Артем Кравець
Щоправда, всі вони хочуть отримати Артема Кравця безкоштовно
Нападник «Динамо» Артем Кравець зацікавив ще два турецькі клуби.
А саме - «Сівасспор» та «Османліспор».
Про це у своєму Twitter стверджує журналіст Ертан Сюзгюн.
Він зауважив, що клуби не розглядають можливість придбання футболіста.
Натомість, вони хочуть почекати до літа та підписати Кравця на правах вільного агента.
Нагадаємо, раніше була інформація, що нападник «Динамо» може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
А «Динамо» може відпустити Кравця у чемпіонат Туреччини, щоб трохи підзаробити.
İSTİHBARAT: Osmanlıspor ve Sivasspor, Dinamo Kiev'le sözleşmesi 6 ay sonra bitecek Artem Kravets'e teklif yaptı. Oyuncu Türkiye'ye sıcak bakıyor. pic.twitter.com/a8bvgcMQU4— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) 28 грудня 2017 р.