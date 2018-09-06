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    «Динамо» уклало контракт з першим в історії клубу білорусом

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    Олександр Дегтярьов. Фото МХК &laquo;Динамо&raquo; - «Динамо» уклало контракт з першим в історії клубу білорусом
    Олександр Дегтярьов. Фото МХК «Динамо»

    Хокейний клуб з Харкова продовжує комплектацію перед сезоном

    «Динамо» підписало угоду з 26-річним білоруським захисником Олександром Дегтярьовим.

    Починав свою професійну кар'єру гравець у «Могилеві-2», який виступав у другому дивізіоні чемпіонату Білорусі.

    Також він грав за «Німан-2», «Вітебськ», основну команду «Могильова» та польські «Підхале» та «Заглембє».

    В Україні провів 88 матчів за хокейний клуб «Кременчук», у яких заробив 34 (6 + 25) очок.

    Дегтярьов став першим білоруським легіонером в історії МХК «Динамо».

    Раніше повідомлялося, що МХК «Динамо» уклав контракт з воротарем Владиславом Гурком.

    Нагадаємо, що харківська команда візьме участь у новому сезоні Української хокейної ліги.

    чемпіонат України хокей
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