«Динамо» уклало контракт з першим в історії клубу білорусом
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Олександр Дегтярьов. Фото МХК «Динамо»
Хокейний клуб з Харкова продовжує комплектацію перед сезоном
«Динамо» підписало угоду з 26-річним білоруським захисником Олександром Дегтярьовим.
Починав свою професійну кар'єру гравець у «Могилеві-2», який виступав у другому дивізіоні чемпіонату Білорусі.
Також він грав за «Німан-2», «Вітебськ», основну команду «Могильова» та польські «Підхале» та «Заглембє».
В Україні провів 88 матчів за хокейний клуб «Кременчук», у яких заробив 34 (6 + 25) очок.
Дегтярьов став першим білоруським легіонером в історії МХК «Динамо».
Раніше повідомлялося, що МХК «Динамо» уклав контракт з воротарем Владиславом Гурком.
Нагадаємо, що харківська команда візьме участь у новому сезоні Української хокейної ліги.