  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» віддало в оренду чемпіона світу

    • Розсилка
    Сергій Булеца - «Динамо» віддало в оренду чемпіона світу
    Сергій Булеца
    ФК «Динамо»

    Кияни продовжили угоду з Сергієм Булецою та віддало його в оренду

    Київське «Динамо» продовжило угоду з півзахисником Сергієм Булецою та одразу віддало його в оренду в «Дніпро-1».

    Нова угода з футболістом розрахована на 5 років.

    У структурі «Динамо» Булеца виступав за команди U-16, U-19 та U-21.

    Також прес-служба киян повідомила про перехід Сергія Булеци до складу «Дніпра-1» на умовах оренди. Її чинність розрахована на сезон-2019/20. Команда з Дніпра нового сезону виступатиме в Прем’єр-лізі.

    Нагадаємо, Сергій Булеца став чемпіоном світу у складі збірної України U-20.

     Читайте також: Вукович: футбольні кондиції Мілевського – повне лайно
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Дніпро-1»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ