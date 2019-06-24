«Динамо» віддало в оренду чемпіона світу
Сергій Булеца
ФК «Динамо»
Кияни продовжили угоду з Сергієм Булецою та віддало його в оренду
Київське «Динамо» продовжило угоду з півзахисником Сергієм Булецою та одразу віддало його в оренду в «Дніпро-1».
Нова угода з футболістом розрахована на 5 років.
У структурі «Динамо» Булеца виступав за команди U-16, U-19 та U-21.
Також прес-служба киян повідомила про перехід Сергія Булеци до складу «Дніпра-1» на умовах оренди. Її чинність розрахована на сезон-2019/20. Команда з Дніпра нового сезону виступатиме в Прем’єр-лізі.
Нагадаємо, Сергій Булеца став чемпіоном світу у складі збірної України U-20.
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