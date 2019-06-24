Вукович: футбольні кондиції Мілевського – повне лайно
Хорватський футболіст піддав нищівній критиці професіоналізм колишнього форварда київського «Динамо»
Хорватський футболіст Йосип Вукович розповів про рівень професіоналізму українських футболістів Артема Мілевського та Артема Радченка, коли перетинався з ними в «Хайдуці».
«Артем Мілевський іменитий форвард, та його футбольні кондиції – повнісіньке лайно, професіоналізм на нулі. Коли я потім перейшов до донецького «Олімпіка», мене ніхто не відпускав, поки не розповім про Мілевського. Здається, я жодного разу не повторився. Дівчата, кальян, ну, ви розумієте. Гіршим нього був ще один українець – Артем Радченко. Якось він за своєї провини потрапив у ДТП в Спліті о шостій ранку. У його крові виявили надто багато алкоголю. Через це він залишив Хорватію», - розповів Вукчевич каналу «Футбол».