Вукович: футбольні кондиції Мілевського – повне лайно



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Артем Мілевський FootballHD

Хорватський футболіст піддав нищівній критиці професіоналізм колишнього форварда київського «Динамо»

Хорватський футболіст Йосип Вукович розповів про рівень професіоналізму українських футболістів Артема Мілевського та Артема Радченка, коли перетинався з ними в «Хайдуці».

«Артем Мілевський іменитий форвард, та його футбольні кондиції – повнісіньке лайно, професіоналізм на нулі. Коли я потім перейшов до донецького «Олімпіка», мене ніхто не відпускав, поки не розповім про Мілевського. Здається, я жодного разу не повторився. Дівчата, кальян, ну, ви розумієте. Гіршим нього був ще один українець – Артем Радченко. Якось він за своєї провини потрапив у ДТП в Спліті о шостій ранку. У його крові виявили надто багато алкоголю. Через це він залишив Хорватію», - розповів Вукчевич каналу «Футбол».

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