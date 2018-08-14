«Динамо» відмовилося від трансферу нападника ПАОКа



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Александр Прійович

Наставник киян Хацкевич шукає швидкісного і маневреного футболіста

«Динамо» розглядало можливість підписання форварда ПАОКа Александра Прійовича, проте у підсумку порахувало цей трансфер недоцільним.

На думку киян, Прійович і Бєсєдін є однотипними форвардами, тоді як Хацкевич шукає швидкісного і маневреного футболіста.

У минулому сезоні Прійович провів у складі ПАОКа 28 матчів в чемпіонаті Греції, забив 19 голів.

Нагадаємо, «Динамо» підписало угоду з українським 18-річним форвардом.

Контракт із вихованцем «Дніпра», останнім клубом якого був дебютант Першої ліги нинішнього сезону СК «Дніпро-1», розрахований на п'ять років.

Джерело: Динамоманія