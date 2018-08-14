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    «Динамо» відмовилося від трансферу нападника ПАОКа

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    Александр Прійович - «Динамо» відмовилося від трансферу нападника ПАОКа
    Александр Прійович

    Наставник киян Хацкевич шукає швидкісного і маневреного футболіста

    «Динамо» розглядало можливість підписання форварда ПАОКа Александра Прійовича, проте у підсумку порахувало цей трансфер недоцільним.

    На думку киян, Прійович і Бєсєдін є однотипними форвардами, тоді як Хацкевич шукає швидкісного і маневреного футболіста.

    У минулому сезоні Прійович провів у складі ПАОКа 28 матчів в чемпіонаті Греції, забив 19 голів.

    Нагадаємо, «Динамо» підписало угоду з українським 18-річним форвардом.

    Контракт із вихованцем «Дніпра», останнім клубом якого був дебютант Першої ліги нинішнього сезону СК «Дніпро-1», розрахований на п'ять років.

    Джерело: Динамоманія

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