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    Скотч. Спорт

    Наречена захисника «Динамо» опублікувала фото в спокусливій патріотичній сукні

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    Юліана окута красою природи&nbsp; - Наречена захисника «Динамо» опублікувала фото в спокусливій патріотичній сукні
    Юліана окута красою природи 
    Instagram Юліани

    Юліана продемонструвала сукні із патріотичними нотками

    Наречена українського футболіста Артема Шабанова Юліана показала себе в сукнях під колір прапора України.

    Дівчина позувала біля зелені в жіночому вбранні блакитного кольору, а також жовтого. На ній була довга спідниця з завищеною талією та короткий топ. Красуня засвітила солодкі вигини тіла, зробивши акцент на плоскому животику.

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    Наречена захисника «Динамо» опублікувала фото в спокусливій патріотичній сукні
    Наречена захисника «Динамо» опублікувала фото в спокусливій патріотичній сукні
    Наречена захисника «Динамо» опублікувала фото в спокусливій патріотичній сукні

    «Виставляю ще й в синьому, щоб вийшов прапор України (з кольору сукні на фото) і нехай буде мир в нашій країні і процвітає добро! Щоб ми так само були дружні, добрі і чуйні до своїх близьких і оточуючих нас, як в сусідніх країнах: Грузії, Казахстані і навіть у Туреччині, і інші країнах, в яких стоять завжди брат за брата, за будь-якого ближнього!», - зізналася дівчина.

    Зазначимо, що Шабанов минулого сезону відіграв 35 матчів за «Динамо» та забив три голи.

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    прапор ФК «Динамо» Артем Шабанов
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