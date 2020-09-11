«Динамо» та іноземний клуб можуть придбати форварда Зозулю



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В 33 матчах за збірну України Зозуля зумів забити чотири голи Світлина - football24

Український нападник після низки років в Іспанії може змінити клубну прописку

Колишній нападник збірної України та «Дніпра» Роман Зозуля незабаром може покинути «Альбасете», передає «5MaselDescuento».

За даними джерела, іспанці розглядають варіант з продажем гравця, щоб розвантажити зарплатну відомість, адже українець є одним з найбільш високооплачуваних футболістів. Таким чином, наш земляк повинен або погодитися на зменшення зарплати, або покинути клуб. Рішення має відбутися в найближчі тижні.

Відзначається, що в послугах українського форварда зацікавлені кіпрський «АПОЕЛ» і київське «Динамо».

У минулому сезоні Сегунди українець зіграв в 38 матчах, забивши чотири голи і віддавши дві результативні передачі за «Альбасете».

Також додамо, контракт з «Альбасете» розрахований до літа 2021 року.

Джерело: 5maseldescuento