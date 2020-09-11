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    «Динамо» та іноземний клуб можуть придбати форварда Зозулю

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    В 33 матчах за збірну України Зозуля зумів забити чотири голи&nbsp; - «Динамо» та іноземний клуб можуть придбати форварда Зозулю
    В 33 матчах за збірну України Зозуля зумів забити чотири голи 
    Світлина - football24

    Український нападник після низки років в Іспанії може змінити клубну прописку

    Колишній нападник збірної України та «Дніпра» Роман Зозуля незабаром може покинути «Альбасете», передає «5MaselDescuento».

    За даними джерела, іспанці розглядають варіант з продажем гравця, щоб розвантажити зарплатну відомість, адже українець є одним з найбільш високооплачуваних футболістів. Таким чином, наш земляк повинен або погодитися на зменшення зарплати, або покинути клуб. Рішення має відбутися в найближчі тижні.

    Відзначається, що в послугах українського форварда зацікавлені кіпрський «АПОЕЛ» і київське «Динамо».

    У минулому сезоні Сегунди українець зіграв в 38 матчах, забивши чотири голи і віддавши дві результативні передачі за «Альбасете».

    Також додамо, контракт з «Альбасете» розрахований до літа 2021 року.

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    Джерело: 5maseldescuento

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Роман Зозуля ФК Дніпро ФК АПОЕЛ (Нікосія) ФК «Альбасете»
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