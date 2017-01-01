  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Динамо» зацікавилося захисником «Янг Бойз»

    Футболіст покликаний замінити Домагоя Віду
    Захисник «Янг Бойз» Касім Нуху може продовжити кар'єру в «Динамо». Про це повідомив журналіст телеканала «Футбол 1/2» Ігор Бурбас. 22-річний ганець грає на позиції центрального захисника і є одним з кандидатів на заміну Домагою Віді. Журналіст зазначає, що захисник вразив тренерський штаб Олександра Хацкевича
    • Сьогодні, 14:30
    • Розсилка
    Касім Нуху. Фото: Getty Images
    Касім Нуху. Фото: Getty Images

    Футболіст покликаний замінити Домагоя Віду

    Захисник «Янг Бойз» Касім Нуху може продовжити кар'єру в «Динамо».

    Про це повідомив журналіст телеканала «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

    22-річний ганець грає на позиції центрального захисника і є одним з кандидатів на заміну Домагою Віді.

    Журналіст зазначає, що захисник вразив тренерський штаб Олександра Хацкевича в матчах проти «Динамо».

    У поточному сезоні Касім Нуху провів 27 матчів у складі швейцарського клубу, в яких забив два голи і зробив дві гольові передачі.

    Transfermarkt оцінює гравця у два мільйони євро.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ