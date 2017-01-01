«Динамо» зацікавилося захисником «Янг Бойз»
- Сьогодні, 14:30
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Футболіст покликаний замінити Домагоя Віду
Захисник «Янг Бойз» Касім Нуху може продовжити кар'єру в «Динамо».
Про це повідомив журналіст телеканала «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.
22-річний ганець грає на позиції центрального захисника і є одним з кандидатів на заміну Домагою Віді.
Журналіст зазначає, що захисник вразив тренерський штаб Олександра Хацкевича в матчах проти «Динамо».
У поточному сезоні Касім Нуху провів 27 матчів у складі швейцарського клубу, в яких забив два голи і зробив дві гольові передачі.
Transfermarkt оцінює гравця у два мільйони євро.
Касім Нуху - один з кандидатів на заміну Домагою Віді. Штабу Хацкевича габаритний центрбек приглянувся, граючи проти Динамо за Янг Бойз - чотири рази за останні півроку. До речі, перевірена селекційна тактика. Віда теж переїздив в Київ після матчів з ДК. Вартість Нуху - €2,5 млн— Igor Burbas (@iburbas) 27 декабря 2017 г.