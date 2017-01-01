«Динамо» зацікавилося захисником «Янг Бойз»

Футболіст покликаний замінити Домагоя Віду

Захисник «Янг Бойз» Касім Нуху може продовжити кар'єру в «Динамо». Про це повідомив журналіст телеканала «Футбол 1/2» Ігор Бурбас. 22-річний ганець грає на позиції центрального захисника і є одним з кандидатів на заміну Домагою Віді. Журналіст зазначає, що захисник вразив тренерський штаб Олександра Хацкевича



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Касім Нуху. Фото: Getty Images

Футболіст покликаний замінити Домагоя Віду

Захисник «Янг Бойз» Касім Нуху може продовжити кар'єру в «Динамо».

Про це повідомив журналіст телеканала «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

22-річний ганець грає на позиції центрального захисника і є одним з кандидатів на заміну Домагою Віді.

Журналіст зазначає, що захисник вразив тренерський штаб Олександра Хацкевича в матчах проти «Динамо».

У поточному сезоні Касім Нуху провів 27 матчів у складі швейцарського клубу, в яких забив два голи і зробив дві гольові передачі.

Transfermarkt оцінює гравця у два мільйони євро.