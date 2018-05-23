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    «Динамо» запропонувало повернути «золотий матч» в сезоні 2018/2019

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    «Динамо» запропонувало повернути «золотий матч» в сезоні 2018/2019

    Про це повідомляється в офіційному листі Прем'єр-ліги України

    «Динамо» пропонує в наступному сезоні повернути «золотий матч», в разі рівності очок у команд-лідерів.

    Про це повідомляється в офіційному листі Прем'єр-ліги України на адресу керівників клубів УПЛ.

    Ліга просить керівників клубів до 29 травня внести свої зауваження та пропозиції щодо такого варіанту.

    Раніше стало відомо, що футболіст «Палмейраса» Даніло Невес, більш відомий як Че Че, переходить в київське «Динамо».

    Нагадаємо, «Сталь» вилетіла з Прем'єр-ліги України, «Чорноморець» і «Зірка» зіграють в перехідних матчах.

    Джерело: Footboom

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