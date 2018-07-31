«Динамо» заявило на сезон колишнього нападника кам’янської «Сталі»



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Артем Хоцяновський

Артем Хоцяновський заявлений за списком Б

Київське «Динамо» внесло до заявки екс-гравця «Сталі» Артема Хоцяновського 1998 року народження.

Про це повідомляє dynamomania.com з посиланням на офіційний сайт Прем'єр-ліги.

У минулому сезоні нападник кам’янського клубу провів 15 матчів за молодіжну команду та забив три голи.

Також він зіграв 14 ігор за основну команду, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

У сезоні-2016/17 Хоцяновський також виступав за «Сталь», граючи за молодіжний склад і команду U-19.

Нагадаємо, «Динамо» віддало в оренду у бразильський клуб одного зі своїх лідерів Дерліса Гонсалеса.

Окрім того, стало відомо, у яку суму прихильникам «Динамо» обійдеться квиток на матч зі «Славією» у Празі.