«Динамо» зіграло внічию з «Мальме»



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Підопічні Хацкевича не подужали шведського суперника «Динамо»

Голів у товариській грі команди не забивали

«Динамо» провело четвертий контрольний поєдинок на заключних зборах в Іспанії. Суперником був шведський «Мальме» - бронзовий призер свого чемпіонату.

Перший тайм був не дуже щедрим на гострі моменти. Команди більше придивлялися одна до одної та проводили гру в боротьбі. Активізувалася гра в останній третині після того, як Хацкевич провів низку замін і зокрема випустив другого нападника Русина. Втім, в футболісти групи атаки киян не змогли реалізувати свої нагоди. Насторожує, що новачок «Динамо» Фран Соль досі не зміг відзначитися дебютним голом, маючи в кожному матчі на зборах непогані моменти.





Склад «Динамо»: Бойко, Миколенко, Алібеков (Шабанов, 46), Бурда, Кенджора, Буяльський (Андрієвський, 80), Че Че (Шепелєв, 46), Шапаренко (Русин, 72), Циганков, Вербич, Соль.

До матчу 1/16 фіналу Ліги Європи у динамівців залишився один контрольний поєдинок з «Волеренгою» (9 лютого).

У попередніх товариських зустрічах київська команда виграла в «Бохума» (3:0) та софійського ЦСКА (3:0), зіграла внічию зі «Стяуа» (1:1) та «Естерсундом» (0:0) та поступилася чеській «Спарті» (2:3) та американському «Нью-Інгленд Революшн» (1:3).