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    Ігор Суркіс — про можливі трансфери Циганкова та Сідклея і придбання Соля

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    Ігор Суркіс сповнений оптимізму - Ігор Суркіс — про можливі трансфери Циганкова та Сідклея і придбання Соля
    Ігор Суркіс сповнений оптимізму
    Фото з соцмереж

    Президент «Динамо» розповів про головних зірок клубу

    Президент «Динамо» Ігор Суркіс в програмі «Циганик LIVE» на YouTube розповів про майбутнєдеяких провідних футболістів київського клубу.

    «По Циганкову — все на рівні чуток, - каже Ігор Михайлович. - Дзвонили агенти, але жоден клуб не зробив конкретної пропозиції. Якби ми були готові його продавати, така пропозиція би надійшла. У нього контракт на 5 років. Ніхто не збирається ламати йому кар'єру. Мені здається, що рік-півтора він повинен пограти в «Динамо». Вітя нам необхідний для становлення команди.

    Може, бразильський «Сантос» і хоче  придбати Сідклея, але знають про це тільки вони. Я нічого про це не знаю. Всіх, кого хотіли, ми вже відпустили. У нас сформований основний склад, а Сідклей — потрібний і корисний гравець. Перший збір це довів. Хацкевич про нього вже абсолютно іншої думки. Деякі хлопці багато років працюють під такими навантаженнями, а бразильці до них тільки звикають. Про всіх трьох бразильців я можу сказати, що селекція Красникова спрацювала блискуче. «Шахтар» купує футболістів пачками на майбутнє, але а ми краще будемо ростити своїх виконавців.

    За Франом Солем ми стежили дуже давно. Серед запропонованих кандидатур Хацкевич вважав, що потрібен саме Соль. Зробили все можливе, щоб він з’явився в «Динамо». Стояло завдання купити нападника. Ніхто не міг припустити, що Беседіну буде потрібна операція. Коли він зламався, думали, може є сенс взяти когось в оренду. Беседін відновиться і буде приносити користь команді».

    Нагадаємо, що 14 і 21 лютого «Динамо» зіграє в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи з грецьким «Олімпіакосом».

     Читайте також: «Динамо» на зборах не змогло переграти шосту команду Швеції
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