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    «Скоро нас буде четверо»: дружина біатлоніста Підручного очікує на дитину (фото)

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    Родина Підручних - «Скоро нас буде четверо»: дружина біатлоніста Підручного очікує на дитину (фото)
    Родина Підручних
    Instagram Дмитра Підручного

    Дмитро готується стати батьком вдруге

    Чемпіон світу-2019, український біатлоніст Дмитро Підручний готується вдруге стати батьком. Про це він повідомив, розмістивши світлину в компанії вагітної дружини Ольги і доньки Іринки на власній сторінці в Instagram.

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    Зауважимо, що недавній збір у рамках підготовки до сезону-2019/2020 чоловіча збірна України з біатлону проводила в німецькому Рупольдинґу. Там наші біатлоністи провели кілька контрольних гонок. В одній із них – мас-старті – Підручний посів третє місце, поступившись німцям Сімонові Шемппу і Маттіасові Дорферу.

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