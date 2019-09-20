«Скоро нас буде четверо»: дружина біатлоніста Підручного очікує на дитину (фото)



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Родина Підручних Instagram Дмитра Підручного

Дмитро готується стати батьком вдруге

Чемпіон світу-2019, український біатлоніст Дмитро Підручний готується вдруге стати батьком. Про це він повідомив, розмістивши світлину в компанії вагітної дружини Ольги і доньки Іринки на власній сторінці в Instagram.

«Скоро нас буде четверо», - написав Дмитро.

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Зауважимо, що недавній збір у рамках підготовки до сезону-2019/2020 чоловіча збірна України з біатлону проводила в німецькому Рупольдинґу. Там наші біатлоністи провели кілька контрольних гонок. В одній із них – мас-старті – Підручний посів третє місце, поступившись німцям Сімонові Шемппу і Маттіасові Дорферу.