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    У видовищному бою український боксер Буценко програв і взяв срібло Євроігор (відео)

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    Микола Буценко провів дуже достойний турнір - У видовищному бою український боксер Буценко програв і взяв срібло Євроігор (відео)
    Микола Буценко провів дуже достойний турнір
    Обозреватель

    Наш боєць поступився ірландцеві в рівному конкурентному бою

    28-річний одесит Микола Буценко, який представляє вагову категорію до 56 кг, став срібним призером ІІ Європейських ігор у Мінську.

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    У рівному конкурентному бою Микола в фіналі поступився ірландцеві Курту Вокеру. То була друга зустріч суперників після їх півфінального бою на чемпіонаті Європи-2017 у Харкові. Тоді переміг українець, а зараз ситуація змінилася.

    У дебюті поєдинку Буценко розмашистими боковими вицілював голову суперника, тоді як Вокер сконцентрувався на атаках по корпусу. Якоїсь видимої переваги при цьому не мав ніхто. Зате в другому раунді начебто акцентованіше влучав Буценко. Натомість у третій трихвилинці Вокер чимало разів жорстко пробивав назустріч. До того ж дискомфорт Миколі почало створювати отримане в попердніх раундах розсічення.

    У підсумку судді віддали перевагу Курту Вокеру. Може, справедливо. Єдине, що дивує - рішення усіх п'яти арбітрів було одностайним.

    Втім, суті справи це не міняє. Пройшовши складний турнірний шлях, Буценко заслужено здобув срібло других Європейських ігор. Ця медаль є гарним доповненням до двох нагород такого ж ґатунку, а також бронзи чемпіонатів Європи.

    Нагадаємо, що раніше золото в боксі приніс Україні супертяж Віктор Вихрист, а Євген Барабанов став бронзовим призером у категорії до 69 кг.

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