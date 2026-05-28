Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
Змагання з футзалу на Юнацьких Олімпійських іграх триватимуть з 1 по 12 листопада 2026 року
фото: НОК України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За підсумками жеребкування збірна України потрапила до Групи А

У штаб-квартирі ФІФА в Цюріху відбулося перше офіційне жеребкування IV Юнацьких Олімпійських ігор, які пройдуть у Дакарі (Сенегал). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Своїх суперниць на груповому етапі дізналася дівоча збірна України з футзалу.

Футзальний турнір стане найтривалішим на цих Іграх і вперше в історії пройде за умов повної гендерної рівності учасників. У змаганнях візьмуть участь 16 збірних (8 команд юнаків та 8 команд дівчат) – 160 спортсменів віком від 14 до 16 років.

За підсумками жеребкування збірна України потрапила до Групи А, де змагатиметься за вихід у плей-оф із господарками турніру, а також представницями Океанії та Південної Америки.

Жіночий турнір – Група А

  • Сенегал
  • Фіджі
  • Колумбія
  • Україна

У групі В зіграють збірні Італії, Камеруну, Коста-Рики та Ірану.

Змагання з футзалу триватимуть з 1 по 12 листопада 2026 року і складатимуться загалом із 32 матчів (16 матчів у дівчат і стільки ж у юнаків).

Матчі групового етапу прийматиме «Complexe Iba Mar Diop», а півфінали та поєдинки за медалі пройдуть на «Dakar Arena». Саме дівочі команди відкриють футзальну програму Ігор.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: жіночий футбол футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харків'янки завчасно виграли титул
Футболістки «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України
3 травня, 16:59
Крістіна Козорог буде головною арбітринею гри Іспанія – Фінляндія
Українські арбітрині працюватимуть на матчі дівочого чемпіонату Європи з футболу
4 травня, 13:16
ХІТ здобув перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над Пальмою
Україна другий рік поспіль матиме дві команди у футзальній Лізі чемпіонів
9 травня, 16:01
КНДР розгромила Південну Корею з рахунком 3:0
Футболістки Південної Кореї і КНДР відмовилися тиснути руки під час гри юніорського Кубку Азії
11 травня, 11:33
Останній візит команди з КНДР до Південної Кореї відбувся у грудні 2018 року
Південна Корея профінансує вболівальників для футбольного клубу з КНДР
12 травня, 11:39
Українські клуби ХІТ та «Атлетік» зіграють у Лізі чемпіонів з футзалу
Визначились клуби, які представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів з футзалу
16 травня, 17:00
Наживо гру «Колос» – «Металіст 1925» транслюватиме YouTube-канал УАФ
«Колос» – «Металіст 1925»: де дивитися фінал Кубка України серед жіночих команд
26 травня, 12:16
Україна вдало розпочала виступи в Чорногорії
Дівоча збірна України стартувала з перемоги на Турнірі розвитку УЄФА
26 травня, 17:35
Для «Металіста-1925» ця перемога у кубку стала 12-ю в історії
«Металіст 1925» став переможцем Кубка України з футболу серед жіночих команд
Сьогодні, 13:52

Новини

Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії
Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів
Уперше одразу чотири українські тенісистки зіграють у третьому колі «Ролан Гаррос»
Уперше одразу чотири українські тенісистки зіграють у третьому колі «Ролан Гаррос»
Воротар «Динамо» офіційно перейшов в інший клуб української Прем’єр-ліги
Воротар «Динамо» офіційно перейшов в інший клуб української Прем’єр-ліги

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua