Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
За підсумками жеребкування збірна України потрапила до Групи А
У штаб-квартирі ФІФА в Цюріху відбулося перше офіційне жеребкування IV Юнацьких Олімпійських ігор, які пройдуть у Дакарі (Сенегал). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Своїх суперниць на груповому етапі дізналася дівоча збірна України з футзалу.
Футзальний турнір стане найтривалішим на цих Іграх і вперше в історії пройде за умов повної гендерної рівності учасників. У змаганнях візьмуть участь 16 збірних (8 команд юнаків та 8 команд дівчат) – 160 спортсменів віком від 14 до 16 років.
За підсумками жеребкування збірна України потрапила до Групи А, де змагатиметься за вихід у плей-оф із господарками турніру, а також представницями Океанії та Південної Америки.
Жіночий турнір – Група А
- Сенегал
- Фіджі
- Колумбія
- Україна
У групі В зіграють збірні Італії, Камеруну, Коста-Рики та Ірану.
Змагання з футзалу триватимуть з 1 по 12 листопада 2026 року і складатимуться загалом із 32 матчів (16 матчів у дівчат і стільки ж у юнаків).
Матчі групового етапу прийматиме «Complexe Iba Mar Diop», а півфінали та поєдинки за медалі пройдуть на «Dakar Arena». Саме дівочі команди відкриють футзальну програму Ігор.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Коментарі — 0