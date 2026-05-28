Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх

Змагання з футзалу на Юнацьких Олімпійських іграх триватимуть з 1 по 12 листопада 2026 року

За підсумками жеребкування збірна України потрапила до Групи А

У штаб-квартирі ФІФА в Цюріху відбулося перше офіційне жеребкування IV Юнацьких Олімпійських ігор, які пройдуть у Дакарі (Сенегал). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Своїх суперниць на груповому етапі дізналася дівоча збірна України з футзалу.

Футзальний турнір стане найтривалішим на цих Іграх і вперше в історії пройде за умов повної гендерної рівності учасників. У змаганнях візьмуть участь 16 збірних (8 команд юнаків та 8 команд дівчат) – 160 спортсменів віком від 14 до 16 років.

За підсумками жеребкування збірна України потрапила до Групи А, де змагатиметься за вихід у плей-оф із господарками турніру, а також представницями Океанії та Південної Америки.

Жіночий турнір – Група А

Сенегал

Фіджі

Колумбія

Україна

У групі В зіграють збірні Італії, Камеруну, Коста-Рики та Ірану.

Змагання з футзалу триватимуть з 1 по 12 листопада 2026 року і складатимуться загалом із 32 матчів (16 матчів у дівчат і стільки ж у юнаків).

Матчі групового етапу прийматиме «Complexe Iba Mar Diop», а півфінали та поєдинки за медалі пройдуть на «Dakar Arena». Саме дівочі команди відкриють футзальну програму Ігор.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)