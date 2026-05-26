Дівоча збірна України стартувала з перемоги на Турнірі розвитку УЄФА

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Україна вдало розпочала виступи в Чорногорії
Українки перемогли Туреччину

Дівоча збірна України (WU-16) виграла свій перший матч на Турнірі розвитку УЄФА, що проходить у Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Турнір розвитку УЄФА

Туреччина (WU-16) – Україна (WU-16) 2:2 (0:1), п.п. 3:5

  • Голи: Чінар (54), Темелкуран (90) – Непошивайленко (8), Колодій (73).

Розклад і результати Турніру розвитку УЄФА

26.05.2026

Туреччина – Україна 2:2, п.п. 3:5
Чорногорія – Словаччина, 19:00

28.05.2026

Словаччина – Туреччина, 11:00
Чорногорія – Україна, 19:00 

31.05.2026

Словаччина – Україна, 11:00
Чорногорія – Туреччина, 11:00

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу
Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ
Юні баскетболістки з Нововолинська виграли бронзу турніру у Франції
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
