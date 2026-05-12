Південна Корея профінансує вболівальників для футбольного клубу з КНДР

Останній візит команди з КНДР до Південної Кореї відбувся у грудні 2018 року

Уряд Південної Кореї виділить 300 млн вон (приблизно $200 тис.) на залучення вболівальників, які підтримають жіночий футбольний клуб із КНДР «Некохян» під матчу у Південній Кореї. Як повідомляє «Главком», про це інформує «Чосон ільбо» із посиланням на міністерство об'єднання.

«Ми отримали кілька запитів з боку громадських організацій, які бажають підтримати футбольну команду з Північної Кореї. Було вирішено надати 300 млн вон з фонду співробітництва та обмінів Півдня і Півночі організаціям, які вболіватимуть за них», – заявили у міністерстві об'єднання.

Зазначається, що такий крок сприятиме взаєморозумінню між Сеулом і Пхеньяном. Також планується залучити близько 2500 уболівальників.

20 травня 2026 року у Південній Кореї має відбутися матч між місцевою командою «Сувон» та клубом «Некохян» у півфіналі жіночої Ліги чемпіонів Азіатської футбольної конфедерації.

Команда з КНДР має прилетіти 17 травня 2026 року до міжнародного аеропорту Інчхон. Це буде перший більш ніж за сім років візит спортивної команди із КНДР до Республіки Корея.

