Південна Корея профінансує вболівальників для футбольного клубу з КНДР

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Останній візит команди з КНДР до Південної Кореї відбувся у грудні 2018 року
фото: thecollector.com

20 травня 2026 року у Південній Кореї має відбутися матч між місцевою командою «Сувон» та клубом з КНДР «Некохян»

Уряд Південної Кореї виділить 300 млн вон (приблизно $200 тис.) на залучення вболівальників, які підтримають жіночий футбольний клуб із КНДР «Некохян» під матчу у Південній Кореї. Як повідомляє «Главком», про це інформує «Чосон ільбо» із посиланням на міністерство об'єднання.

«Ми отримали кілька запитів з боку громадських організацій, які бажають підтримати футбольну команду з Північної Кореї. Було вирішено надати 300 млн вон з фонду співробітництва та обмінів Півдня і Півночі організаціям, які вболіватимуть за них», – заявили у міністерстві об'єднання.

Зазначається, що такий крок сприятиме взаєморозумінню між Сеулом і Пхеньяном. Також планується залучити близько 2500 уболівальників.

20 травня 2026 року у Південній Кореї має відбутися матч між місцевою командою «Сувон» та клубом «Некохян» у півфіналі жіночої Ліги чемпіонів Азіатської футбольної конфедерації.

Команда з КНДР має прилетіти 17 травня 2026 року до міжнародного аеропорту Інчхон. Це буде перший більш ніж за сім років візит спортивної команди із КНДР до Республіки Корея.

Нагадаємо, футболістки збірних Південної Кореї та КНДР не потиснули руки перед початком матчу юніорського Кубка Азії серед гравчинь не старших 17 років.

 

