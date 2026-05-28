Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу

Україна розгромила Бельгію

У словацькій Братиславі відбувся матч першого туру групового етапу чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу між збірними України та Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Євро-2026 з мініфутболу, 1 тур

Україна – Бельгія 4:0

Голи: Іванов (4), Іванов (12), Цопа (27), Бланк (28).

У другому турі, який відбудеться вже 29 травня, команда Олександра Бондаря зіграє проти Туреччини. Початок матчу заплановано на 15:30 за київським часом.

Склад збірної України

Воротарі: 1. Ярослав Морикишка, 71. Мирослав Магурський;

Польові гравці: 3. Андрій Заграничний, 5. Андрій Ковальчук, 6. Станіслав Гнатковський, 7. Михайло Грицина, 9. Вадим Іванов, 10. Дмитро Сорокін, 11. Нікіта Сініцин, 13. Дмитро Клочко (капітан), 20. Сергій Лапа, 21. Андрій Цопа, 22. Ігор Тихненко, 29. Олександр Колесников, 30. Денис Бланк, 69. Олександр Тарасюк, 77. Артем Сохацький;

Розклад матчів збірної України на груповому етапі

28 травня, 13:15. Україна – Бельгія

29 травня, 15:30. Україна – Туреччина

30 травня, 22:15. Сербія – Україна

Всі поєдинки чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу у прямому етері транслюватиме Київстар ТБ.

Формат турніру

У фінальній стадії візьмуть участь 24 збірні, які будуть розподілені на шість груп по чотири команди. До плейоф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири збірні з третіх місць із найкращими показниками. Загалом у нокаут-раунд кваліфікуються 16 команд.

Матчі групового етапу триватимуть з 27 по 30 травня. Стадія плейоф розпочнеться 1 червня, фінал заплановано на 4 червня.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)