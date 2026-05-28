Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
У другому турі, який відбудеться вже 29 травня, команда Олександра Бондаря зіграє проти Туреччини
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Україна розгромила Бельгію

У словацькій Братиславі відбувся матч першого туру групового етапу чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу між збірними України та Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Євро-2026 з мініфутболу, 1 тур

Україна – Бельгія 4:0 

  • Голи: Іванов (4), Іванов (12), Цопа (27), Бланк (28).

У другому турі, який відбудеться вже 29 травня, команда Олександра Бондаря зіграє проти Туреччини. Початок матчу заплановано на 15:30 за київським часом.

Склад збірної України

Воротарі: 1. Ярослав Морикишка, 71. Мирослав Магурський;

Польові гравці: 3. Андрій Заграничний, 5. Андрій Ковальчук, 6. Станіслав Гнатковський, 7. Михайло Грицина, 9. Вадим Іванов, 10. Дмитро Сорокін, 11. Нікіта Сініцин, 13. Дмитро Клочко (капітан), 20. Сергій Лапа, 21. Андрій Цопа, 22. Ігор Тихненко, 29. Олександр Колесников, 30. Денис Бланк, 69. Олександр Тарасюк, 77. Артем Сохацький;

Розклад матчів збірної України на груповому етапі

  • 28 травня, 13:15. Україна – Бельгія
  • 29 травня, 15:30. Україна – Туреччина
  • 30 травня, 22:15. Сербія – Україна

Всі поєдинки чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу у прямому етері транслюватиме Київстар ТБ. 

Формат турніру

У фінальній стадії візьмуть участь 24 збірні, які будуть розподілені на шість груп по чотири команди. До плейоф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири збірні з третіх місць із найкращими показниками. Загалом у нокаут-раунд кваліфікуються 16 команд.

Матчі групового етапу триватимуть з 27 по 30 травня. Стадія плейоф розпочнеться 1 червня, фінал заплановано на 4 червня.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Миколенко близький до продовження контракту з «Евертоном»
Миколенко продовжив контракт з «Евертоном» – джерело
22 травня, 15:04
У збірній України Степаненко провів 87 матчів, забив чотири голи і став учасником трьох Чемпіонатів Європи
Шевченко звернувся до Степаненка, який завершив кар'єру гравця
22 травня, 10:33
Віталій Буяльський оформив дубль у вирішальному поєдинку
«Динамо» виграло фінал Кубка України Реклама
20 травня, 20:08
Реброва не коментував інформацію про внесення ним застави за Єрмака
Ребров закрив коментарі в Instagram після внесення частини застави за Єрмака
16 травня, 14:39
Ілля Забарний вперше в кар'єрі здобув титул чемпіона Франції
Забарний у складі ПСЖ здобув титул чемпіона Франції з футболу
14 травня, 10:21
«Зоря» відігралась у матчі з «Металістом 1925» в 27-му турі УПЛ
«Металіст 1925» та «Епіцентр» втратили перемоги в компенсований час у матчах Прем'єр-ліги
9 травня, 20:35
«Рух» та «Верес» розписали нічию в матчі 27-го туру УПЛ
«Рух» та «Верес» зіграли у безгольову нічию в матчі Прем'єр-ліги
9 травня, 15:30
«Арсенал» став одним з фіналістів Ліги чемпіонів сезону 2025/2026
Вперше в історії три країни можуть мати по п'ять команд у Лізі чемпіонів
8 травня, 15:23
«Райо Вальєкано» вперше в історії вийшов до фіналу єврокубка
«Страсбур» і «Райо Вальєкано» визначили другого фіналіста Ліги конференцій Реклама
8 травня, 01:24

Новини

У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити кар'єру на турнірі в Лондоні
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити кар'єру на турнірі в Лондоні
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії
Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів

Новини

Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua