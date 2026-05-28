Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії

Антон Федорців
Неймар опинився в лазареті бразильської збірної
фото: Reuters
Стан здоров'я ветерана викликає занепокоєння у таборі пентакампеонів світу

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар не зміг відпрацювати в повному обсязі тренувальну сесію у національній команді Бразилії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Під час заняття досвідчений футболіст відчув дискомфорт. Замість тренування 34-річний Неймар вирушив на МРТ гомілки. Тренерський штаб нібито вже звинуватив «Сантос» у приховуванні ступеня серйозності травми ветерана.

Участь нападника в прийдешньому спарингу проти збірної Панами малоймовірна. Поєдинок запланований на 1 червня і стане елементом підготовки до прийдешнього Чемпіонату світу. Натомість 7 червня «селесао» зіграють контрольний матч проти Єгипту.

Неймар у нинішньому сезоні провів 15 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і чотири результативні передачі. Нападник потрапив до заявки збірної Бразилії на ЧС-2026, але тренерський штаб матиме змогу замінити травмованих виконавців до стартового поєдинку.

Неймар у збірній Бразилії

Вихованець «Сантоса» дебютував за національну команду ще в 2010 році. З тих пір він провів у лавах пентакампеонів світу 128 матчів, у яких оформив 79 голів.

Востаннє футболку збірної Бразилії Неймар одягав у жовтні 2023 року. Тоді він захищав кольори аравійського «Аль-Хіляля». Перед цим нападник побив рекорд Пеле за голами в національній команді (77 м'ячів).

Неймар у складі Бразилії взяв участь в трьох чемпіонатах світу (2014, 2018, 2022). Найвище досягнення – четверте місце на Мундіалі-2014. Також він виграв Кубок конфедерацій у 2013 році.

Збірна Бразилії на ЧС-2026

На турнірі пентакампеони потрапили в групу C. Там суперниками бразильців будуть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії. Перший матч – 13 червня проти марокканської команди.

У травні торік збірну Бразилії очолив Анчелотті. Для досвідченого фахівця цей досвід – перший з національними командами. Як футболіст він виграв «бронзу» Мундіалю-1990.

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

