Уперше одразу чотири українські тенісистки зіграють у третьому колі «Ролан Гаррос»

Олександра Олійникова останньою з українок пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Франції

Українські тенісистки встановили черговий національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції. Про це повідомляє «Главком».

Відразу чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова вийшли до 1/16 фіналу «Ролан Гаррос». Раніше найкращим результатом України в Парижі було три представниці на цій стадії у 2025 році (Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська).

Крім цього, лише вдруге в історії чотири українки зіграють у 1/16 фіналу турніру Грендслем. Вперше це було на Australian Open 2024, коли до третього кола дісталися Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

«Ролан Гаррос». Результати українок в другому раунді

Олександра Олійникова (Україна) – Кімберлі Біррелл (Австралія) – 6:3, 0:6, 7:6

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Кейтлін Кеведо (Іспанія) – 6:0, 6:4

Марта Костюк (Україна, 15) – Кеті Волинець (США) – 6:7, 6:3, 6:3

Юлія Стародубцева (Україна) – Єлєна Рибакіна (Казахстан, 2) – 3:6, 6:1, 7:6

Дарія Снігур (Україна) – Пейтон Стернс (США) – 4:6, 0:6

У третьому колі (1/16 фіналу) «Ролан Гаррос» українські тенісистки зіграють з такими суперницями:

Еліна Світоліна зіграє проти німкені Тамари Корпач

Марта Костюк зустрінеться зі швейцаркою Вікторією Голубіч

Юлія Стародубцева гратиме проти Ван Сіюй (Китай)

Олександра Олійникова вийде на корт проти переможниці поєдинку Діана Шнайдер – Маккартні Кесслер (США)

Нагадаємо, у матчі 1/32 фіналу «Ролан Гаррос» 2026 Юлія Стародубцева здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Єлєною Рибакіною. Це перемога стала для Юлії дебютною над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу за сім подібних зустрічей.

Також ця перемога стала найрейтинговішою для українських тенісисток в історії виступів на «Ролан Гаррос». Раніше українки лише двічі обігрували суперниць із топ-5 світового рейтингу на ґрунтовому «мейджорі» – це вдавалось Еліні Світоліній та Катерині Байндль.

Крім цього, Стародубцева стала першою тенісисткою у Відкритій ері, що змогла перемогти суперницю з топ-5 посіву на «Ролан Гаррос» у матчі, що завершився тайбрейком у третьому сеті.