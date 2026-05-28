Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Уперше одразу чотири українські тенісистки зіграють у третьому колі «Ролан Гаррос»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Уперше одразу чотири українські тенісистки зіграють у третьому колі «Ролан Гаррос»
Олександра Олійникова здобула перемогу в другому колі «Ролан Гаррос» 2026
фото: REUTERS
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Олександра Олійникова останньою з українок пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Франції

Українські тенісистки встановили черговий національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції. Про це повідомляє «Главком».

Відразу чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова вийшли до 1/16 фіналу «Ролан Гаррос». Раніше найкращим результатом України в Парижі було три представниці на цій стадії у 2025 році (Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська).

Крім цього, лише вдруге в історії чотири українки зіграють у 1/16 фіналу турніру Грендслем. Вперше це було на Australian Open 2024, коли до третього кола дісталися Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

«Ролан Гаррос». Результати українок в другому раунді

  • Олександра Олійникова (Україна) – Кімберлі Біррелл (Австралія) – 6:3, 0:6, 7:6

  • Еліна Світоліна (Україна, 7) – Кейтлін Кеведо (Іспанія) – 6:0, 6:4

  • Марта Костюк (Україна, 15) – Кеті Волинець (США) – 6:7, 6:3, 6:3

  • Юлія Стародубцева (Україна) – Єлєна Рибакіна (Казахстан, 2) – 3:6, 6:1, 7:6

  • Дарія Снігур (Україна) – Пейтон Стернс (США) – 4:6, 0:6

У третьому колі (1/16 фіналу) «Ролан Гаррос» українські тенісистки зіграють з такими суперницями:

  • Еліна Світоліна зіграє проти німкені Тамари Корпач
  • Марта Костюк зустрінеться зі швейцаркою Вікторією Голубіч
  • Юлія Стародубцева гратиме проти Ван Сіюй (Китай)
  • Олександра Олійникова вийде на корт проти переможниці поєдинку Діана Шнайдер – Маккартні Кесслер (США)

Нагадаємо, у матчі 1/32 фіналу «Ролан Гаррос» 2026 Юлія Стародубцева здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Єлєною Рибакіною. Це перемога стала для Юлії дебютною над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу за сім подібних зустрічей.

Також ця перемога стала найрейтинговішою для українських тенісисток в історії виступів на «Ролан Гаррос». Раніше українки лише двічі обігрували суперниць із топ-5 світового рейтингу на ґрунтовому «мейджорі» – це вдавалось Еліні Світоліній та Катерині Байндль.

Крім цього, Стародубцева стала першою тенісисткою у Відкритій ері, що змогла перемогти суперницю з топ-5 посіву на «Ролан Гаррос» у матчі, що завершився тайбрейком у третьому сеті.

Теги: теніс Ролан Гаррос Еліна Світоліна Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна Світоліна програла в Мадриді у другому колі
Світоліна втрималась у топ-10 світового рейтингу WTA завдяки Костюк
30 квiтня, 18:01
Марта Костюк – перша українка, яка в одному сезоні дійшла до фіналу на турнірах WTA всіх категорій
Три фінали за сезон. Костюк повторила досягнення Світоліної
1 травня, 12:43
Марта Костюк здобула найбільший трофей у кар’єрі
Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді
2 травня, 19:40
Аріна Соболенко продовжить виступи без прапора Білорусі
Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі
8 травня, 13:52
Еліна Світоліна продовжила турнірний поступ у Вічному місті
Світоліна пробилася в 1/8 фіналу турніру в Римі
10 травня, 14:17
Віталій Сачко знову не зумів пробитися в основну сітку «Ролан Гаррос»
Сачко програв у півфіналі кваліфікації «Ролан Гаррос»
20 травня, 16:10
Ангеліна Калініна стала чвертьфіналісткою Morocco Open
Калініна здолала Стародубцеву в дербі українок на тенісному турнірі в Рабаті
20 травня, 21:59
Юлія Стародубцева поклала на лопатки безпрапорну спортсменку
Стародубцева впевнено здолала «нейтралку» на старті French Open
24 травня, 16:55
Дар'я Снігур здолала 1/64 фіналу мейджора
Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу»
24 травня, 21:33

Новини

Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії
Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів
Уперше одразу чотири українські тенісистки зіграють у третьому колі «Ролан Гаррос»
Уперше одразу чотири українські тенісистки зіграють у третьому колі «Ролан Гаррос»
Воротар «Динамо» офіційно перейшов в інший клуб української Прем’єр-ліги
Воротар «Динамо» офіційно перейшов в інший клуб української Прем’єр-ліги

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua