Уперше одразу чотири українські тенісистки зіграють у третьому колі «Ролан Гаррос»
Олександра Олійникова останньою з українок пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Франції
Українські тенісистки встановили черговий національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції. Про це повідомляє «Главком».
Відразу чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова вийшли до 1/16 фіналу «Ролан Гаррос». Раніше найкращим результатом України в Парижі було три представниці на цій стадії у 2025 році (Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська).
Крім цього, лише вдруге в історії чотири українки зіграють у 1/16 фіналу турніру Грендслем. Вперше це було на Australian Open 2024, коли до третього кола дісталися Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.
«Ролан Гаррос». Результати українок в другому раунді
Олександра Олійникова (Україна) – Кімберлі Біррелл (Австралія) – 6:3, 0:6, 7:6
Еліна Світоліна (Україна, 7) – Кейтлін Кеведо (Іспанія) – 6:0, 6:4
Марта Костюк (Україна, 15) – Кеті Волинець (США) – 6:7, 6:3, 6:3
Юлія Стародубцева (Україна) – Єлєна Рибакіна (Казахстан, 2) – 3:6, 6:1, 7:6
Дарія Снігур (Україна) – Пейтон Стернс (США) – 4:6, 0:6
У третьому колі (1/16 фіналу) «Ролан Гаррос» українські тенісистки зіграють з такими суперницями:
- Еліна Світоліна зіграє проти німкені Тамари Корпач
- Марта Костюк зустрінеться зі швейцаркою Вікторією Голубіч
- Юлія Стародубцева гратиме проти Ван Сіюй (Китай)
- Олександра Олійникова вийде на корт проти переможниці поєдинку Діана Шнайдер – Маккартні Кесслер (США)
Нагадаємо, у матчі 1/32 фіналу «Ролан Гаррос» 2026 Юлія Стародубцева здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Єлєною Рибакіною. Це перемога стала для Юлії дебютною над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу за сім подібних зустрічей.
Також ця перемога стала найрейтинговішою для українських тенісисток в історії виступів на «Ролан Гаррос». Раніше українки лише двічі обігрували суперниць із топ-5 світового рейтингу на ґрунтовому «мейджорі» – це вдавалось Еліні Світоліній та Катерині Байндль.
Крім цього, Стародубцева стала першою тенісисткою у Відкритій ері, що змогла перемогти суперницю з топ-5 посіву на «Ролан Гаррос» у матчі, що завершився тайбрейком у третьому сеті.
