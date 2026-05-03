Футболістки «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України

Підопічні Наталії Зінченко здобули золоті нагороди

Жіноча команда харківського «Металіста 1925» завоювала титул Вищої ліги. Про це повідомляє «Главком».

Достроково «золото» харків'янкам забезпечив донецький «Шахтар». Футболістки «помаранчево-чорних» розгромили полтавську «Ворсклу» (3:0). Тепер «зелено-білі» не зможуть наздогнати «Металіст 1925» у турнірній таблиці.

Наразі команда Наталії Зінченко набрала 59 очок. Натомість «Ворскла» вже відстала від харків'янок на десять пунктів. Футболістки «Металіста 1925» зіграють до кінця сезону чотири поєдинки, а полтавки – лише три.

Для харківської команди цей титул став 11-м в історії. До 2023 року вона виступала під назвою «Житлобуд-1». Попереднє золото клуб виграв за підсумками сезону 2020/21.

До слова, криворізький «Кривбас» і «Динамо» з Києва розділили призи туру Прем'єр-ліги після історичного поєдинку. Нагороди дісталися нападнику Глейкеру Мендозі та тренеру Ігорю Костюку. Перший оформив каре, а команда другого – непросту перемогу (6:5).

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» відмовиться від форварда «Динамо» Владислава Супряги. Подоляни орендували нападника минулого літа. Влітку він повернеться у Київ.

