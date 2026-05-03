Футболістки «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України

Антон Федорців
Харків'янки завчасно виграли титул
фото: ЖФК «Металіст 1925»

Підопічні Наталії Зінченко здобули золоті нагороди

Жіноча команда харківського «Металіста 1925» завоювала титул Вищої ліги. Про це повідомляє «Главком».

Достроково «золото» харків'янкам забезпечив донецький «Шахтар». Футболістки «помаранчево-чорних» розгромили полтавську «Ворсклу» (3:0). Тепер «зелено-білі» не зможуть наздогнати «Металіст 1925» у турнірній таблиці.

Наразі команда Наталії Зінченко набрала 59 очок. Натомість «Ворскла» вже відстала від харків'янок на десять пунктів. Футболістки «Металіста 1925» зіграють до кінця сезону чотири поєдинки, а полтавки – лише три.

Для харківської команди цей титул став 11-м в історії. До 2023 року вона виступала під назвою «Житлобуд-1». Попереднє золото клуб виграв за підсумками сезону 2020/21.

До слова, криворізький «Кривбас» і «Динамо» з Києва розділили призи туру Прем'єр-ліги після історичного поєдинку. Нагороди дісталися нападнику Глейкеру Мендозі та тренеру Ігорю Костюку. Перший оформив каре, а команда другого – непросту перемогу (6:5).

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» відмовиться від форварда «Динамо» Владислава Супряги. Подоляни орендували нападника минулого літа. Влітку він повернеться у Київ.
 

