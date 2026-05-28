ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів

glavcom.ua
Фінал Ліги чемпіонів буде зіграний 30 травня 2026 року

Суперкомп'ютер Opta назвав головного претендента на перемогу у фіналі Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Фаворит фіналу Ліги чемпіонів: версія Opta

У вирішальній грі Ліги чемпіонів між собою зіграють ПСЖ українця Іллі Забарного та «Арсенал».

Найбільші шанси виграти Лігу чемпіонів, згідно з оцінкою Opta, має ПСЖ – 56,41%. «Арсенал» отримав 43,59%.

Поєдинок запланований на 30 травня. Матч прийме «Пушкаш Арена» в Будапешті. Гра ПСЖ – «Арсенал» розпочнеться о 19:00 за київським часом.

На стадіоні в угорській столиці відбувся фінал Ліги Європи 2022/23, у якому іспанська «Севілья» здолала італійську «Рому» в серії пенальті. «Арсеналу» дістанеться статус номінального гостя зустрічі.

Для «канонірів» прийдешній фінал буде другим в історії. У 2006 році вони в меншості драматично поступилися іспанській «Барселоні» (1:2)

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
