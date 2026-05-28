ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів буде зіграний 30 травня 2026 року
Суперкомп'ютер Opta назвав головного претендента на перемогу у фіналі Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».
Фаворит фіналу Ліги чемпіонів: версія Opta
У вирішальній грі Ліги чемпіонів між собою зіграють ПСЖ українця Іллі Забарного та «Арсенал».
Найбільші шанси виграти Лігу чемпіонів, згідно з оцінкою Opta, має ПСЖ – 56,41%. «Арсенал» отримав 43,59%.
Фінал Ліги чемпіонів
Поєдинок запланований на 30 травня. Матч прийме «Пушкаш Арена» в Будапешті. Гра ПСЖ – «Арсенал» розпочнеться о 19:00 за київським часом.
На стадіоні в угорській столиці відбувся фінал Ліги Європи 2022/23, у якому іспанська «Севілья» здолала італійську «Рому» в серії пенальті. «Арсеналу» дістанеться статус номінального гостя зустрічі.
Для «канонірів» прийдешній фінал буде другим в історії. У 2006 році вони в меншості драматично поступилися іспанській «Барселоні» (1:2)
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Коментарі — 0