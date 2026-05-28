Воротар «Динамо» офіційно перейшов в інший клуб української Прем’єр-ліги

Валентин Моргун продовжить кар'єру у складі «Колоса»

Воротар київського «Динамо» Валентин Моргун продовжить кар’єру у складі «Колоса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу з Ковалівки.

Термін угоди між 24-річним футболістом і клубом розрахований до літа 2029 року. Його угода з київським «Динамо» добігає кінця вже влітку. Раніше повідомлялося, що «Колос» покине основний воротар Іван Пахолюк.

У поточному сезоні в активі Валентина Моргуна 3 матчі на клубному рівні, жоден з яких не був «сухим». За три поєдинки він пропустив шість м'ячів. Портал Transfremarkt оцінює вартість футболіста в 500 тисяч євро.

24-річний воротар пройшов академії харківського «Металіста» та київського «Динамо». У сезоні 2016/17 він був визнаний найкращим голкіпером першості України U-16 у складі киян. Моргун виступав за юнацькі та молодіжні команди «Динамо», зокрема й у Юнацькій лізі УЄФА, а також представляв Україну на рівні юнацьких збірних.

Дебют за першу команду «Динамо» Валентин провів у квітні 2025 року в переможному матчі 1/4 фіналу Кубка України проти «Руху» (1:0). Згодом відіграв півфінал проти «Буковини» (4:1). У чемпіонаті воротар уперше вийшов у 30-му турі УПЛ сезону 2024/25 – саме проти «Колоса» (1:1), де провів увесь матч.

Нагадаємо, що клуб Першої ліги – «Вікторія» (Суми) оголосив про припинення співпраці з головним тренером Анатолієм Безсмертним, який продовжить свою кар'єру у структурі київського «Динамо».

Воротар «Динамо» U19 В’ячеслав Суркіс став рекордсменом юніорського Чемпіонату України з футболу за кількістю зіграних матчів у турнірі. Він досяг цього показника в матчі 26-го туру юніорської ліги з «Шахтарем» U19 (4:1). Загалом у нього вже понад 100 поєдинків.