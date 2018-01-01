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    Дівора збірна України вийшла на чемпіонат Європи з волейболу

    У квітні українки гратимуть на турнірі найкращих у Болгарії
    У Черкасах завершилася кваліфікація на волейбольний чемпіонат Європи серед дівочих команда U-17. Як і прогнозувалося, долю першого місця у групі F, а разом із ним і пряму путівку до фінального раунду чемпіонату Європи в останньому матчі виборювали між собою волейболістки України та Латвії. Однак серйозної боротьби між ними не вийшло: менше ніж за
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    Українки заробляють чергове очко. Фото cev.lu
    Українки заробляють чергове очко. Фото cev.lu

    У квітні українки гратимуть на турнірі найкращих у Болгарії

    У Черкасах завершилася кваліфікація на волейбольний чемпіонат Європи серед дівочих команда U-17.

    Як і прогнозувалося, долю першого місця у групі F, а разом із ним і пряму путівку до фінального раунду чемпіонату Європи в останньому матчі виборювали між собою волейболістки України та Латвії.

    Однак серйозної боротьби між ними не вийшло: менше ніж за годину українські дівчата витратили для перемоги, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

    Україна – Латвія – 3:0 (25:22, 25:14, 25:15)

    Лише на старті першого сету суперницям вдавалося повести у рахунку. Але, набравши шість очок поспіль, українки впевнено йшли у лідерах.

    Нагадаємо, у першому матчі українки переграли Грецію.

    Таким чином, команда Віктора Перебийноса стала у 2018 році першою командою, яка оформила собі путівку до фінальної частини чемпіонату Європи.

    Вирішальна стадія першості Європи-2018 з волейболу у дівчат відбудеться у квітні у Болгарії.

    чемпіонат Європи Волейбол Збірна України
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