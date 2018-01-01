Дівора збірна України вийшла на чемпіонат Європи з волейболу
- Сьогодні, 11:50
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У квітні українки гратимуть на турнірі найкращих у Болгарії
У Черкасах завершилася кваліфікація на волейбольний чемпіонат Європи серед дівочих команда U-17.
Як і прогнозувалося, долю першого місця у групі F, а разом із ним і пряму путівку до фінального раунду чемпіонату Європи в останньому матчі виборювали між собою волейболістки України та Латвії.
Однак серйозної боротьби між ними не вийшло: менше ніж за годину українські дівчата витратили для перемоги, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.
Україна – Латвія – 3:0 (25:22, 25:14, 25:15)
Лише на старті першого сету суперницям вдавалося повести у рахунку. Але, набравши шість очок поспіль, українки впевнено йшли у лідерах.
Нагадаємо, у першому матчі українки переграли Грецію.
Таким чином, команда Віктора Перебийноса стала у 2018 році першою командою, яка оформила собі путівку до фінальної частини чемпіонату Європи.
Вирішальна стадія першості Європи-2018 з волейболу у дівчат відбудеться у квітні у Болгарії.