Дівора збірна України вийшла на чемпіонат Європи з волейболу

У квітні українки гратимуть на турнірі найкращих у Болгарії

У Черкасах завершилася кваліфікація на волейбольний чемпіонат Європи серед дівочих команда U-17. Як і прогнозувалося, долю першого місця у групі F, а разом із ним і пряму путівку до фінального раунду чемпіонату Європи в останньому матчі виборювали між собою волейболістки України та Латвії. Однак серйозної боротьби між ними не вийшло: менше ніж за



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Українки заробляють чергове очко. Фото cev.lu

У квітні українки гратимуть на турнірі найкращих у Болгарії

У Черкасах завершилася кваліфікація на волейбольний чемпіонат Європи серед дівочих команда U-17.

Як і прогнозувалося, долю першого місця у групі F, а разом із ним і пряму путівку до фінального раунду чемпіонату Європи в останньому матчі виборювали між собою волейболістки України та Латвії.

Однак серйозної боротьби між ними не вийшло: менше ніж за годину українські дівчата витратили для перемоги, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Україна – Латвія – 3:0 (25:22, 25:14, 25:15)

Лише на старті першого сету суперницям вдавалося повести у рахунку. Але, набравши шість очок поспіль, українки впевнено йшли у лідерах.

Нагадаємо, у першому матчі українки переграли Грецію.

Таким чином, команда Віктора Перебийноса стала у 2018 році першою командою, яка оформила собі путівку до фінальної частини чемпіонату Європи.

Вирішальна стадія першості Європи-2018 з волейболу у дівчат відбудеться у квітні у Болгарії.