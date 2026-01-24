Дмитренко виступить у гонці з масовим стартом на Кубку світу з біатлону

Біатлоністка зуміла вийти до престижної дисципліни завдяки єдиній особистій етапу

Українська біатлоністка Христина Дмитренко вперше в поточному сезоні забезпечила жіночій збірній представництво в масстарті на етапі Кубка світу. Про це повідомляє «Главком».

Це досягнення стало можливим завдяки виступу українки в короткій індивідуальній гонці, де вона посіла 21-ше місце. Христина продемонструвала відмінну стрільбу, припустившись лише однієї хиби на чотирьох вогневих рубежах, що на фоні високої конкуренції стало її найкращим результатом у сезоні.

Такий успіх дозволив їй потрапити до числа тридцяти обраних учасниць гонки з масовим стартом за системою добору за результатами конкретного етапу. Оскільки вісім біатлоністок із топ-25 загального заліку, серед яких лідерки сезону Ганна і Ельвіра Еберг, а також Марен Кіркайде, вирішили пропустити чеський етап задля підготовки до Олімпіади, список учасниць суттєво змінився, відкривши шлях іншим представницям.

Разом із Дмитренко через сито добору до масстарту пробилася ціла група амбітних спортсменок. Найбільше представництво за результатами етапу отримала Швейцарія: до гонки потрапили Лєна Гекі-Гросс, Лея Мейєр, Аїта Гаспарін та Лідія Меттлер. Також свої місця вибороли норвежка Сірі Скар, німкеня Марлен Фіхтнер, полька Наталія Сідоровіч та американка Дідра Ірвін. Господарі траси, чехи, вболіватимуть за Ілону Плехацову, а словацька команда буде представлена Марією Ременовою. Замикають список кваліфікованих за етапом Тамара Штайнер з Австрії та Венла Лехтонен із Фінляндії.

Для Христини Дмитренко цей вихід на старт є знаковим поверненням до еліти. Востаннє вона брала участь у масстарті минулого року в Поклюці, де продемонструвала високу конкурентоспроможність і фінішувала 20-ю.

Нагадаємо, що Віталій Мандзин приніс Україні перший масстарт сезону на Кубку світу з біатлону. Це вагоме досягнення для «синьо-жовтих», адже до цього моменту жодному українському спортсмену не вдавалося потрапити до числа 30 найкращих для участі в цій престижній дисципліні у поточному сезоні Кубка світу. Вдалося досягнути цього результату завдяки короткій індивідуальній гонці, де він фінішував на 15-му місці.