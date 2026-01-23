Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
Став відомий склад чоловічої збірної України на Олімпіаду-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Biathlonnews.
До заявки команди потрапили:
- Дмитро Підручний
- Віталій Мандзин
- Богдан Борковський
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
Нагадаємо, збірна України з біатлону визначилася зі складом жіночої команди на Олімпіаду-2026.
До складу увійшли п'ять біатлоністок, ще одну візьмуть до складу як запасну за підсумками виступів на чемпіонаті Європи.
Склад жіночої збірної України на Олімпіаду-2026: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна, Олександра Меркушина.
Ще одну біатлоністку збірна України повезе на Олімпіаду у статусі запасної.
На потрапляння до складу претендують три біатлоністки: Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина, однак остаточне рішення щодо них ухвалять після чемпіонату Європи.
Змагання з біатлону на Олімпіаді-2026 стартують 8 лютого.
Як повідомлялося, Тетяна Тарасюк стала бронзовою призеркою етапу юніорського Кубка IBU у латвійській Мадоні.
Українська біатлоністка фінішувала третьою у жіночій спринтерській гонці на 7.5 км з чистою стрільбою та часом 24:02.0.
Переможниці гонки, Манці Казерманн зі Словаччини, Тетяна поступилася 49.3 секунди. Срібло – у Есер Вольфе з Латвії.
У топ-10 спринтерської гонки фінішували ще три українки: Поліна Пуцко (7 місце), Вікторія Хвостенко (8 місце) та Ксенія Приходько (10 місце).
