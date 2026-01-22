Брат та сестра здобули для України золото юніорського Чемпіонату Європи з біатлону
Тарас Тарасюк та Тетяна Тарасюк стали чемпіонами Європи серед юніорів в одиночній змішаній естафеті
Україна здобула ще одну нагороду на юніорському Чемпіонаті Європи з біатлону у Іматрі (Фінляндія). Про це повідомляє «Главком».
Брат та сестра, Тарас Тарасюк та Тетяна Тарасюк, стали чемпіонами Європи серед юніорів в одиночній змішаній естафеті.
Це друга нагорода України сьогодні, 22 січня 2026 року, на цих змаганнях і перше за 6 років золото на юніорських чемпіонатах Європи з біатлону.
Юніорський Чемпіонат Європи. Одиночна змішана естафета
- Україна (0+5) 37:29.1.
- Швейцарія (0+9) +3.3.
- Латвія (1+11) +17.9.
Нагадаємо, збірна України з біатлону визначилася зі складом жіночої команди на Олімпіаду-2026.
До складу увійшли п'ять біатлоністок, ще одну візьмуть до складу як запасну за підсумками виступів на чемпіонаті Європи.
Склад жіночої збірної України на Олімпіаду-2026: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна, Олександра Меркушина.
Ще одну біатлоністку збірна України повезе на Олімпіаду у статусі запасної.
На потрапляння до складу претендують три біатлоністки: Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина, однак остаточне рішення щодо них ухвалять після чемпіонату Європи.
Коментарі — 0