Брат та сестра здобули для України золото юніорського Чемпіонату Європи з біатлону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Брат та сестра здобули для України золото юніорського Чемпіонату Європи з біатлону
Українці вибороли перше за 6 років золото на юніорських чемпіонатах Європи з біатлону
фото: Федерація Біатлону України

Тарас Тарасюк та Тетяна Тарасюк стали чемпіонами Європи серед юніорів в одиночній змішаній естафеті

Україна здобула ще одну нагороду на юніорському Чемпіонаті Європи з біатлону у Іматрі (Фінляндія). Про це повідомляє «Главком».

Брат та сестра, Тарас Тарасюк та Тетяна Тарасюк, стали чемпіонами Європи серед юніорів в одиночній змішаній естафеті.

Це друга нагорода України сьогодні, 22 січня 2026 року, на цих змаганнях і перше за 6 років золото на юніорських чемпіонатах Європи з біатлону.

Юніорський Чемпіонат Європи. Одиночна змішана естафета

  1. Україна (0+5) 37:29.1.
  2. Швейцарія (0+9) +3.3.
  3. Латвія (1+11) +17.9.

Нагадаємо, збірна України з біатлону визначилася зі складом жіночої команди на Олімпіаду-2026.

До складу увійшли п'ять біатлоністок, ще одну візьмуть до складу як запасну за підсумками виступів на чемпіонаті Європи.

Склад жіночої збірної України на Олімпіаду-2026: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна, Олександра Меркушина.

Ще одну біатлоністку збірна України повезе на Олімпіаду у статусі запасної.

На потрапляння до складу претендують три біатлоністки: Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина, однак остаточне рішення щодо них ухвалять після чемпіонату Європи.

біатлон

