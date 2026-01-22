Україна здобула нагороду юніорського чемпіонату Європи з біатлону

Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко посіли третє місце у змішаній естафеті

У змішаній естафеті українці вибороли бронзу

Українські біатлоністи – бронзові призери юніорського чемпіонату Європи-2026 у Іматрі (Фінляндія). Про це повідомляє «Главком».

«Синьо-жовта» команда у складі: Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко посіла третє місце у змішаній естафеті.

Це перша нагорода за останні два роки українська медаль на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів.

Юніорський чемпіонат Європи. Змішана естафета

«Золото»: Швеція (0+6) 1:07:40.3. «Срібло»: Словенія (1+12) +10.2. «Бронза»: Україна (0+11) +16.6.

Нагадаємо, збірна України з біатлону визначилася зі складом жіночої команди на Олімпіаду-2026.

До складу увійшли п'ять біатлоністок, ще одну візьмуть до складу як запасну за підсумками виступів на чемпіонаті Європи.

Склад жіночої збірної України на Олімпіаду-2026: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна, Олександра Меркушина.

Ще одну біатлоністку збірна України повезе на Олімпіаду у статусі запасної.

На потрапляння до складу претендують три біатлоністки: Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина, однак остаточне рішення щодо них ухвалять після чемпіонату Європи.