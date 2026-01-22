Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула нагороду юніорського чемпіонату Європи з біатлону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна здобула нагороду юніорського чемпіонату Європи з біатлону
Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко посіли третє місце у змішаній естафеті

У змішаній естафеті українці вибороли бронзу

Українські біатлоністи – бронзові призери юніорського чемпіонату Європи-2026 у Іматрі (Фінляндія). Про це повідомляє «Главком».

«Синьо-жовта» команда у складі: Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко посіла третє місце у змішаній естафеті.

Це перша нагорода за останні два роки українська медаль на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів.

Юніорський чемпіонат Європи. Змішана естафета

  1. «Золото»: Швеція (0+6) 1:07:40.3.
  2. «Срібло»: Словенія (1+12) +10.2.
  3. «Бронза»: Україна (0+11) +16.6.

Нагадаємо, збірна України з біатлону визначилася зі складом жіночої команди на Олімпіаду-2026.

До складу увійшли п'ять біатлоністок, ще одну візьмуть до складу як запасну за підсумками виступів на чемпіонаті Європи.

Склад жіночої збірної України на Олімпіаду-2026: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна, Олександра Меркушина.

Ще одну біатлоністку збірна України повезе на Олімпіаду у статусі запасної.

На потрапляння до складу претендують три біатлоністки: Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина, однак остаточне рішення щодо них ухвалять після чемпіонату Європи.

Теги: біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Христина Дмитренко вперше в кар'єрі потрапила до заявки на Олімпіаду
Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
20 сiчня, 17:05
У минулому році Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України
Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії поскаржився на низьку пенсію
16 сiчня, 12:43
Лаєва планувала працювати у Парижі-2024, але була відсторонена
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
14 сiчня, 19:57
Сьогоднішня бронза Тарасюк – четверта медаль України у цьому сезоні на юніорському Кубку IBU
Біатлоністка Тарасюк стала бронзовою призеркою етапу юніорського Кубка IBU
14 сiчня, 16:19
Мрією Сіверта була Олімпіада-2026
Титулований норвезький біатлоніст був знайдений мертвим у готелі
23 грудня, 2025, 20:53
Українські біатлоністки показують один з найкращих сезонів на юніорському рівні
Українські біатлоністки вибороли першу естафетну нагороду сезону
22 грудня, 2025, 17:35

Новини

Федерація баскетболу України обрала нових тренерів молодіжних збірних
Федерація баскетболу України обрала нових тренерів молодіжних збірних
Україна здобула нагороду юніорського чемпіонату Європи з біатлону
Україна здобула нагороду юніорського чемпіонату Європи з біатлону
Ще два клуби припинили боротьбу за плейоф Ліги чемпіонів
Ще два клуби припинили боротьбу за плейоф Ліги чемпіонів
Росіянка Андрєєва могла порушити правила після перемоги у матчі Australian Open
Росіянка Андрєєва могла порушити правила після перемоги у матчі Australian Open
Ще один клуб вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Ще один клуб вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Ковляр повторив свій рекорд результативності в баскетбольному Єврокубку
Ковляр повторив свій рекорд результативності в баскетбольному Єврокубку

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua