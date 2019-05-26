Дмитро Підручний: не вірю в здатність Зеленського змінити все в Україні



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Дмитро Підручний Радіо Свобода

Капітан збірної України з біатлону прокоментував підсумок президентських виборів

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний не вірить у здатність новообраного президента Володимира Зеленського змінити все в Україні.

«Люди дуже наївні. Зміниться все лише тоді, коли кожен почне змінюватися сам. Коли люди перестануть смітити в лісі, змінять свою свідомість. Хіба це Порошенко насмітив у нас на узбіччі? Зі зміною влади в наступні 4-5 років нічого особливо в нас не зміниться. Я не настільки наївний, щоб вірити в здатність однієї людини все змінити. Президент має чітку і конкретну зону впливу – армія, міжнародна політика. Це його основні завдання. Який стосунок він має до комунальних послуг чи доріг?» - розповів Підручний в ефірі каналу «Трендец».

Нагадаємо, Дмитро Підручний став чемпіоном світу 2019 року, виборовши золоту нагороду в гонці переслідування в шведському Естерсунді.