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    «Дніпро» продовжив угоду з найкращим форвардом чемпіонату України

    • Сьогодні, 11:21
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    Станіслав Тимофеєнко. Фото: ФБУ
    Станіслав Тимофеєнко. Фото: ФБУ

    У середньому гравець набирав 17,7 очка, 7,6 підбирання, 2,3 передачі за матч

    «Дніпро» продовжив угоду з українським форвардом Станіславом Тимофеєнком на сезон-2018/19.

    У сезоні 2017/18 Тимофеєнко зіграв у складі «Дніпра» 36 поєдинків у Суперлізі.

    У середньому він набирав 17,7 очка, 7,6 підбирання, 2,3 передачі за матч.

    Нагадаємо, «Дніпро» виборов срібні нагороди чемпіонату України з баскетболу, поступившись у фінальній серії «Черкаським Мавпам».

    У свою чергу Тимофеєнка було визнано найкращим важким форвардом чемпіонату.

    Також Тимофеєнко здобув з командою Кубок України.

    Раніше повідомлялося, що з наступного сезону кількість команд у чоловічій Суперлізі України з баскетболу може збільшитися.

    чемпіонат України баскетбол
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