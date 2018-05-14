«Дніпро» продовжив угоду з найкращим форвардом чемпіонату України

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Станіслав Тимофеєнко. Фото: ФБУ

У середньому гравець набирав 17,7 очка, 7,6 підбирання, 2,3 передачі за матч

«Дніпро» продовжив угоду з українським форвардом Станіславом Тимофеєнком на сезон-2018/19.

У сезоні 2017/18 Тимофеєнко зіграв у складі «Дніпра» 36 поєдинків у Суперлізі.

У середньому він набирав 17,7 очка, 7,6 підбирання, 2,3 передачі за матч.

Нагадаємо, «Дніпро» виборов срібні нагороди чемпіонату України з баскетболу, поступившись у фінальній серії «Черкаським Мавпам».

У свою чергу Тимофеєнка було визнано найкращим важким форвардом чемпіонату.

Також Тимофеєнко здобув з командою Кубок України.

Раніше повідомлялося, що з наступного сезону кількість команд у чоловічій Суперлізі України з баскетболу може збільшитися.