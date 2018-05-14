«Дніпро» продовжив угоду з найкращим форвардом чемпіонату України
- Сьогодні, 11:21
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Розсилка
Станіслав Тимофеєнко. Фото: ФБУ
У середньому гравець набирав 17,7 очка, 7,6 підбирання, 2,3 передачі за матч
«Дніпро» продовжив угоду з українським форвардом Станіславом Тимофеєнком на сезон-2018/19.
У сезоні 2017/18 Тимофеєнко зіграв у складі «Дніпра» 36 поєдинків у Суперлізі.
У середньому він набирав 17,7 очка, 7,6 підбирання, 2,3 передачі за матч.
Нагадаємо, «Дніпро» виборов срібні нагороди чемпіонату України з баскетболу, поступившись у фінальній серії «Черкаським Мавпам».
У свою чергу Тимофеєнка було визнано найкращим важким форвардом чемпіонату.
Також Тимофеєнко здобув з командою Кубок України.
Раніше повідомлялося, що з наступного сезону кількість команд у чоловічій Суперлізі України з баскетболу може збільшитися.