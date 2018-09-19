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    До Лондона на матч проти «Арсеналу» полетіла не лише «Ворскла», а й полтавські можновладці

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    Фото: poltavske.tv - До Лондона на матч проти «Арсеналу» полетіла не лише «Ворскла», а й полтавські можновладці
    Фото: poltavske.tv

    Разом із полтавською «Ворсклою» чартерним рейсом у Лондон полетіли не лише представники клубу і преса

    Разом з «Ворсклою» в Лондон на матч з «Арсеналом» полетіли не тільки представники клубу і преса, а й чиновники облдержадміністрації.

    Підтримувати полтавську команду на трибунах будуть заступник голови ОДА Микола Білоконь і Олег Пругло, а також директор одного з профільних департаментів Тимофій Голбан.

    Факт спільного польоту футболістів і чиновників прокоментував президент клубу Роман Черняк.

    «Це не чартерний рейс. Ми користуємося послугами туристичної компанії. Хто хотів - той купив квиток», - запевнив Черняк.

    Нагадаємо, матч «Арсенал» - «Ворскла» розпочнеться 20-го вересня, початок о 22.00.

    Напередодні гри, ввечері, відбудуться передматчеві зустрічі з мас-медіа тренерів обох команд – Унаї Емері та Василя Сачка, а також відкрита тренувальна сесія для ЗМІ.

    Джерело: Громадське

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