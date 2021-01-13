До основної сітки Australian Open пробилася тенісистка, яка народилася без п’яти пальців

Франческа Джонс вперше зіграє в основі турніру Grand Slam

20-річна британка Франческа Джонс, яка посідає в поточному світовому рейтингу 241 місце, пройшла кваліфікацію на Australian Open. Вона вперше виступить в основній сітці турніру Grand Slam.

Джонс народилася без п’яти пальців: у неї по чотири пальці на кожній руці і лівій нозі, а на правій – три. Це результат рідкісного генетичного захворювання – ектродактилії.

У кваліфікаційному турнірі Australian Open-2021, який сьогодні, 13 січня, завершується в Абу-Дабі (ОАЕ), Франческа перемогла румунку Моніку Нікулеску (WTA №144), хорватку Яну Фетт (WTA №209) і китаянку Лу Цзяцзін (WTA №200).

Зауважимо, що в основу жіночого одиночного розряду на майбутньому австралійському «мейджорі» з українок потрапили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Жодна з чотирьох наших співвітчизниць сита кваліфікації не здолала. Найближчою до мети була досвідчена Леся Цуренко (WTA №146). Проте сьогодні у фіналі кваліфікації вона поступилася росіянці Людмилі Самсоновій (WTA №127) – 6:7(1), 2:6.

Турнір стартує 8 лютого.