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    До основної сітки Australian Open пробилася тенісистка, яка народилася без п’яти пальців

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    Франческа Джонс має нестандартні кінцівки через вроджену хворобу - До основної сітки Australian Open пробилася тенісистка, яка народилася без п’яти пальців
    Франческа Джонс має нестандартні кінцівки через вроджену хворобу
    Світлина - Soccersrand

    Франческа Джонс вперше зіграє в основі турніру Grand Slam

    20-річна британка Франческа Джонс, яка посідає в поточному світовому рейтингу 241 місце, пройшла кваліфікацію на Australian Open. Вона вперше виступить в основній сітці турніру Grand Slam.

    Джонс народилася без п’яти пальців: у неї по чотири пальці на кожній руці і лівій нозі, а на правій – три. Це результат рідкісного генетичного захворювання – ектродактилії.

    У кваліфікаційному турнірі Australian Open-2021, який сьогодні, 13 січня, завершується в Абу-Дабі (ОАЕ), Франческа перемогла румунку Моніку Нікулеску (WTA №144), хорватку Яну Фетт (WTA №209) і китаянку Лу Цзяцзін (WTA №200).

    Зауважимо, що в основу жіночого одиночного розряду на майбутньому австралійському «мейджорі» з українок потрапили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Жодна з чотирьох наших співвітчизниць сита кваліфікації не здолала. Найближчою до мети була досвідчена Леся Цуренко (WTA №146). Проте сьогодні у фіналі кваліфікації вона поступилася росіянці Людмилі Самсоновій (WTA №127) – 6:7(1), 2:6.

    Турнір стартує 8 лютого.

     Читайте також: Сергій Стаховський вперше за п’ять років пробився в основну сітку Australian Open
    Теги: теніс Australian Open Моніка Нікулеску Яна Фетт Франческа Джонс Лу Цзяцзін
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