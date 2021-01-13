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    Сергій Стаховський вперше за п’ять років пробився в основну сітку Australian Open

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    Сергій Стаховський має всі шанси повернутися в другу сотню рейтингу - Сергій Стаховський вперше за п’ять років пробився в основну сітку Australian Open
    Сергій Стаховський має всі шанси повернутися в другу сотню рейтингу
    Світлина - Instagram Сергія Стаховського

    В основі жіночого турніру буде три українки

    35-річний український тенісист Сергій Стаховський, який посідає у поточному рейтингу АТР 201 місце, вперше з 2016 року пробився в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії.

    Щойно в Абу-Дабі (ОАЕ), де цьогоріч з огляду на епідеміологічну ситуацію в світі вирішили проводити відбір на Australian Open, Сергій у фіналі кваліфікації переміг молодого австралійця Дейна Свіні (АТР №794) – 2:6, 6:3, 6:1. Матч розтягнувся на дві години і десять хвилин.

    Нагадаємо, що на двох попередніх стадіях кваліфікаційного турніру Стаховський переміг іспанця Бернабе Сапату та австралійця Джейсона Кублера.

    Сергій пробився в основну сітку Australian Open вперше з 2016 року. Тоді він поступився в стартовому раунді бельгійцеві Денні Ґоффену. Взагалі ж в основі Відкритого чемпіонату Австралії Стаховський зіграє вдев’яте. Найкращий його виступ датований 2011 роком. Тоді українець переміг німця Даніеля Брандса, поляка Лукаша Кубота і програв в 1/16 фіналу іспанцеві Томмі Робредо.

    Стаховський буде єдиним представником України в основній сітці Australian Open-2021. Турнір стартує 8 лютого.

    В основу жіночого одиночного розряду на майбутньому австралійському «мейджорі» з українок потрапили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Жодна з чотирьох наших співвітчизниць сита кваліфікації не здолала. Найближчою до мети була досвідчена Леся Цуренко (WTA №146). Проте сьогодні у фіналі кваліфікації вона поступилася росіянці Людмилі Самсоновій (WTA №127) – 6:7(1), 2:6.

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    Теги: Сергій Стаховський теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк Australian Open Дейн Свіні Даніель Брандс Лукаш Кубот Томмі Робредо Людмила Самсонова
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