До тренерського штабу Дулуба в БАТЕ увійшов український тренер

Український фахівець входив в тренерський штаб «Чорноморця»

Став відомий тренерський штаб Олега Дулуба, який 5 січня був призначений на посаду головного тренера БАТЕ. Йому допомагатимуть білоруси Олексій Бага, Дмитро Молош, Василь Хомутовський, а також українець Олександр Грановський. 41-річний Олександр Грановський протягом восьми днів очолював «Чорноморець». Крім того, український фахівець