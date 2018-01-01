До тренерського штабу Дулуба в БАТЕ увійшов український тренер
- Вчора, 22:54
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Олександр Грановський. Фото: ФК Чорноморець
Український фахівець входив в тренерський штаб «Чорноморця»
Став відомий тренерський штаб Олега Дулуба, який 5 січня був призначений на посаду головного тренера БАТЕ.
Йому допомагатимуть білоруси Олексій Бага, Дмитро Молош, Василь Хомутовський, а також українець Олександр Грановський.
41-річний Олександр Грановський протягом восьми днів очолював «Чорноморець».
Крім того, український фахівець входив в тренерський штаб одеської команди, а також працював старшим тренером молодіжної команди «Кривбасу» і асистував в МФК «Миколаїв».
Джерело: pressball.by