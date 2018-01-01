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    До тренерського штабу Дулуба в БАТЕ увійшов український тренер

    Український фахівець входив в тренерський штаб «Чорноморця»
    Став відомий тренерський штаб Олега Дулуба, який 5 січня був призначений на посаду головного тренера БАТЕ. Йому допомагатимуть білоруси Олексій Бага, Дмитро Молош, Василь Хомутовський, а також українець Олександр Грановський. 41-річний Олександр Грановський протягом восьми днів очолював «Чорноморець». Крім того, український фахівець
    • Вчора, 22:54
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    Олександр Грановський. Фото: ФК Чорноморець
    Олександр Грановський. Фото: ФК Чорноморець

    Український фахівець входив в тренерський штаб «Чорноморця»

    Став відомий тренерський штаб Олега Дулуба, який 5 січня був призначений на посаду головного тренера БАТЕ.

    Йому допомагатимуть білоруси Олексій Бага, Дмитро Молош, Василь Хомутовський, а також українець Олександр Грановський.

    41-річний Олександр Грановський протягом восьми днів очолював «Чорноморець».

    Крім того, український фахівець входив в тренерський штаб одеської команди, а також працював старшим тренером молодіжної команди «Кривбасу» і асистував в МФК «Миколаїв».

    Джерело: pressball.by

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