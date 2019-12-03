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    Колишня шоста ракетка світу іспанка Суарес-Наварро здійснила камінг-аут

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    Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро - Колишня шоста ракетка світу іспанка Суарес-Наварро здійснила камінг-аут
    Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро

    «Проживайте життя з тими, хто дає вам життя»

    Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро оголосила про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

    Колишня шоста ракетка світу опублікувала фотографію з фізіотерапевтом і вчителем йоги Мартою. На знімку дівчата обіймаються, а підпис до фотографії не дозволяє засумніватися в посланні іспанки.

    «Проживайте життя з тими, хто дає вам життя», - написала іспанська тенісистка.

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    Vive la vida con quién te dé vida @martarf_10 #amistad #bettertogether

    Допис, поширений Carla Suárez Navarro (@carlasuareznava)

    У 2019 році 31-річна Суарес-Наварро дісталася до 1/8 фіналу Вімблдону, де поступилася майбутній фіналістці турніру Серені Вільямс - 2:6, 2:6.

    У першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу вона знялася в ході зустрічі з представницею Угорщини Тимей Бабоша.

    Іспанка була оштрафована на $40 тис. за те, що «не докладала належних зусиль на корті».

    теніс ЛГБТ
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