Колишня шоста ракетка світу іспанка Суарес-Наварро здійснила камінг-аут



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Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро

«Проживайте життя з тими, хто дає вам життя»

Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро оголосила про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Колишня шоста ракетка світу опублікувала фотографію з фізіотерапевтом і вчителем йоги Мартою. На знімку дівчата обіймаються, а підпис до фотографії не дозволяє засумніватися в посланні іспанки.

«Проживайте життя з тими, хто дає вам життя», - написала іспанська тенісистка.

У 2019 році 31-річна Суарес-Наварро дісталася до 1/8 фіналу Вімблдону, де поступилася майбутній фіналістці турніру Серені Вільямс - 2:6, 2:6.

У першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу вона знялася в ході зустрічі з представницею Угорщини Тимей Бабоша.

Іспанка була оштрафована на $40 тис. за те, що «не докладала належних зусиль на корті».