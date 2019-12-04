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    Олімпійській чемпіон з тенісу освідчився американські королеві краси (фото)

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    Гарна пара часто тішить своїх підписників в соцмережах яскравими фото - Олімпійській чемпіон з тенісу освідчився американські королеві краси (фото)
    Гарна пара часто тішить своїх підписників в соцмережах яскравими фото

    Джек Сок вирішив зав’язати з холостяцьким життям

    Екс-восьма ракетка світу, переможець трьох турнірів Великого Шолома в парі, чемпіон Олімпійських Ігор 2016 в міксті, американський тенісист Джек Сок, освідчився своїй дівчині Лаурі Літтл, про що одразу сповістив у соцмережах.

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    Олімпійській чемпіон з тенісу освідчився американські королеві краси (фото)
    Олімпійській чемпіон з тенісу освідчився американські королеві краси (фото)
    Олімпійській чемпіон з тенісу освідчився американські королеві краси (фото)
    Олімпійській чемпіон з тенісу освідчився американські королеві краси (фото)
    Олімпійській чемпіон з тенісу освідчився американські королеві краси (фото)
    Олімпійській чемпіон з тенісу освідчився американські королеві краси (фото)
    Олімпійській чемпіон з тенісу освідчився американські королеві краси (фото)

    Обраниця тенісиста, місцева королева краси - володарка титулу «Міс Північна Кароліна-2019». Пропозиція руки і серця стало для дівчини сюрпризом, який Сок підготував їй в Центральному парку в Нью-Йорку.

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