Користувачі паралізували роботу сайт, на якому продаються монети із зображенням Федерера



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Спочатку планується випустити 60 тис. монет, але в Швейцарії не виключають, що тираж може бути збільшений до 100 тисяч

Попит на монети із зображенням швейцарського тенісиста Роджера Федерера був настільки високим, що сайт, на якому вони продавалися, перестав працювати вже через кілька годин після публікації новини, повідомляє The Age.

Раніше стало відомо, що зображення Федерера з'явиться на монетах в 20 і 50 франків. Швейцарський тенісист став першим швейцарцем, який за життя був удостоєний честі з'явитися на монетах.

Спочатку планується випустити 60 тис. таких монет. Але в Швейцарії не виключають, що тираж може бути збільшений до 100 тис.

Уряд Швейцарії в своїй заяві щодо випуску пам'ятних монет назвав Роджера найвідомішим швейцарцем і ідеальним представником країни.

38-річний тенісист в 2019 році виграв турніри в Дубаї, Майамі, Галле та Базелі. Уродженець Базеля завершить рік на третьому рядку рейтингу ATP.