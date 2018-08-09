Долгополов у 2018-му році більше не зіграє



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Олександр Догополов

Найкращий тенісист України наважився на хірургічне втручання через травму

Перша ракетка України Олександр Долгополов в 2018 році більше не зіграє.

Про це повідомив сам тенісист.

«Як ви, напевно, помітили, я не багато грав в теніс в цьому році. З січня у мене були проблеми з кистью, які ми намагалися вилікувати всіма силами без хірургічних втручань. На жаль, нам це не вдалося і довелося вдатися до допомоги лікарів. Операція пройшла успішно, ми сподіваємося на швидке одужання», - повідомив тенісист.

«На корті ви зможете мене побачити не раніше 2019 року, буду тримати вас в курсі», - написав Долгополов.

Раніше Сергій Стаховський повідомив, що невідомо, чи зможе Олександр продовжити кар'єру.

Останній раз Долгополов грав 14 травня на турнірі в Римі, де поступився Новаку Джоковичу.

У минулому році Олександр завершив виступи в першому раунді, не догравши через травму матч проти Роджера Федерера.