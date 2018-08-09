Долгополов у 2018-му році більше не зіграє
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Найкращий тенісист України наважився на хірургічне втручання через травму
Перша ракетка України Олександр Долгополов в 2018 році більше не зіграє.
Про це повідомив сам тенісист.
«Як ви, напевно, помітили, я не багато грав в теніс в цьому році. З січня у мене були проблеми з кистью, які ми намагалися вилікувати всіма силами без хірургічних втручань. На жаль, нам це не вдалося і довелося вдатися до допомоги лікарів. Операція пройшла успішно, ми сподіваємося на швидке одужання», - повідомив тенісист.
«На корті ви зможете мене побачити не раніше 2019 року, буду тримати вас в курсі», - написав Долгополов.
Всем привет как Вы наверное заметили,я не много играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью,которые мы старались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожаления нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно и мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не ранее 2019 года,буду держать вас в курсе Hey guys as you probably noticed I haven’t been playing much tennis this year. Had an ongoing wrist injury since after Australian open. We tried to heal it without surgery,but didn’t succeed. The surgery went well and we hope to recover soon. You won’t see me on court until 2019. Will keep you posted,take care #thedog
Раніше Сергій Стаховський повідомив, що невідомо, чи зможе Олександр продовжити кар'єру.
Останній раз Долгополов грав 14 травня на турнірі в Римі, де поступився Новаку Джоковичу.
У минулому році Олександр завершив виступи в першому раунді, не догравши через травму матч проти Роджера Федерера.