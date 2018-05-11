Долгополов зіграє з Джоковичем в першому раунді престижного тенісного турніру в Римі
- Сьогодні, 22:51
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Олександр Долгополов
Українець провів тільки один матч на грунті в цьому сезоні
Перша ракетка України Олександр Долгополов зустрінеться з Новаком Джоковичем в першому раунді турніру серії АТР 1000 в Римі.
Українець і серб провели п'ять матчів в АТР-турі, і поки жоден з поєдинків не закінчилася на користь Долгополова.
Останній раз український тенісист виходив на корт на початку квітня цього року.
Долгополов виступив на змаганнях категорії АТР 250 в Марракеші, де програв у першому ж колі кваліфаєру з Італії.
Після Марракеша українець знявся з декількох турнірів, серед яких були Masters в Монте-Карло і в Мадриді.
Нагадаємо, що український тенісист не може стабільно грати в АТР-турі через травми.
Джерело: xsport.ua