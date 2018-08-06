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    Долгополов знявся з US Open

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    Олександр Долгополов - Долгополов знявся з US Open
    Олександр Долгополов

    Український тенісист продовжує заліковувати травму

    Перша ракетка України Олександр Долгополов знявся з US Open і продовжить відновлення після травми.

    Замість Долгополова в основну сітку US Open потрапив 36-річний росіянин Михайло Южний, для якого це буде останній турнір Grand Slam в кар'єрі.

    US Open пройде в Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.

    Нагадаємо, що в поточному сезоні Долгополов виступив лише на кортах п'яти турнірів.

    Раніше Сергій Стаховський повідомив, що невідомо, чи зможе Олександр продовжити кар'єру.

    Останній раз Долгополов грав 14 травня на турнірі в Римі, де поступився Новаку Джоковичу.

    У минулому році Олександр завершив виступи в першому раунді,  не догравши через травму матч проти Роджера Федерера.

    Джерело: ua.tribuna.com

    теніс Олександр Долгополов
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