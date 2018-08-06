Долгополов знявся з US Open
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Олександр Долгополов
Український тенісист продовжує заліковувати травму
Перша ракетка України Олександр Долгополов знявся з US Open і продовжить відновлення після травми.
Замість Долгополова в основну сітку US Open потрапив 36-річний росіянин Михайло Южний, для якого це буде останній турнір Grand Slam в кар'єрі.
US Open пройде в Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Долгополов виступив лише на кортах п'яти турнірів.
Раніше Сергій Стаховський повідомив, що невідомо, чи зможе Олександр продовжити кар'єру.
Останній раз Долгополов грав 14 травня на турнірі в Римі, де поступився Новаку Джоковичу.
У минулому році Олександр завершив виступи в першому раунді, не догравши через травму матч проти Роджера Федерера.
Джерело: ua.tribuna.com