Долгополов знявся з US Open



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Олександр Долгополов

Український тенісист продовжує заліковувати травму

Перша ракетка України Олександр Долгополов знявся з US Open і продовжить відновлення після травми.

Замість Долгополова в основну сітку US Open потрапив 36-річний росіянин Михайло Южний, для якого це буде останній турнір Grand Slam в кар'єрі.

US Open пройде в Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Долгополов виступив лише на кортах п'яти турнірів.

Раніше Сергій Стаховський повідомив, що невідомо, чи зможе Олександр продовжити кар'єру.

Останній раз Долгополов грав 14 травня на турнірі в Римі, де поступився Новаку Джоковичу.

У минулому році Олександр завершив виступи в першому раунді, не догравши через травму матч проти Роджера Федерера.

Джерело: ua.tribuna.com