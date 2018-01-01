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    Долгополов зустрінеться з Троїцьким у першому колі турніру в Сіднеї

    У минулому році Долгополову вперше вдалося обіграти серба
    Олександр Долгополов розпочне свій виступ на другий ігровий тиждень сезону матчем з 55-ю ракеткою світу Віктором Троїцьким. У минулому році Долгополову вперше вдалося обіграти серба: в 2010 і 2011 роках перемоги в наполегливих зустрічах були в активі Троїцького, а в сезоні-2017 наш тенісист був сильнішим на американському харді (в Індіан-Уеллсі та
    • Сьогодні, 17:28
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    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images
    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

    У минулому році Долгополову вперше вдалося обіграти серба

    Олександр Долгополов розпочне свій виступ на другий ігровий тиждень сезону матчем з 55-ю ракеткою світу Віктором Троїцьким.

    У минулому році Долгополову вперше вдалося обіграти серба: в 2010 і 2011 роках перемоги в наполегливих зустрічах були в активі Троїцького, а в сезоні-2017 наш тенісист був сильнішим на американському харді (в Індіан-Уеллсі та на US Open).

    Рік тому в стартовому раунді «Apia International Sydney» Олександр в напруженому матчі програв майбутньому чемпіону Жилю Мюллеру. До цього Долгополов тричі доходив в Сіднеї до чвертьфіналу.

    Джерело: btu.org.ua

    Олександр Долгополов
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