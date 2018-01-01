Долгополов зустрінеться з Троїцьким у першому колі турніру в Сіднеї

У минулому році Долгополову вперше вдалося обіграти серба

Олександр Долгополов розпочне свій виступ на другий ігровий тиждень сезону матчем з 55-ю ракеткою світу Віктором Троїцьким. У минулому році Долгополову вперше вдалося обіграти серба: в 2010 і 2011 роках перемоги в наполегливих зустрічах були в активі Троїцького, а в сезоні-2017 наш тенісист був сильнішим на американському харді (в Індіан-Уеллсі та



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Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

У минулому році Долгополову вперше вдалося обіграти серба

Олександр Долгополов розпочне свій виступ на другий ігровий тиждень сезону матчем з 55-ю ракеткою світу Віктором Троїцьким.

У минулому році Долгополову вперше вдалося обіграти серба: в 2010 і 2011 роках перемоги в наполегливих зустрічах були в активі Троїцького, а в сезоні-2017 наш тенісист був сильнішим на американському харді (в Індіан-Уеллсі та на US Open).

Рік тому в стартовому раунді «Apia International Sydney» Олександр в напруженому матчі програв майбутньому чемпіону Жилю Мюллеру. До цього Долгополов тричі доходив в Сіднеї до чвертьфіналу.

Джерело: btu.org.ua