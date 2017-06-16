Долгополову не вдалося пробитися у чвертьфінал турніру ATP у Сіднеї
- Сьогодні, 08:00
-
Розсилка
На шляху українського тенісиста став четвертий сіяний Фабіо Фоньїні
Олександр Долгополов завершив виступи на турнірі ATP World Tour 250 в австралійському Сіднеї.
В 1/8 фіналу український тенісист поступився четвертому сіяному на цьому турнірі італійцю Фабіо Фоньїні.
Перший сет, який протривав 35 хвилин, Долгополов почав вдало, взявши три подачі поспіль, у тому числі одну суперника. Надалі суперники обмінювалися геймами, і Олександр переміг 6:3.
У другому сеті конкуренти знову показували рівний теніс, поки за рахунку 4:3 на свою користь італієць не зробив брейк.
Саме тому все вирішувалося у третьому сеті.
І Фоньїні відразу ж взяв подачу Долгополова, чим поставив першу ракетку України у скрутне становище.
Після цього Фабіо вирішив сконцентруватися на власних подачах. З боями, адже Олександр чіплявся за кожне очко, та все ж італієць зумів довести справу до перемоги.
Фоньїні завершив поєдинок на своїй подачі, вигравши 6:4 за 46 хвилин. Він і крокує далі.
Sydney International - 2018 з тенісу
ATP World Tour 250
Чоловічий тенісний турнір у Сіднеї, Австралія
Призовий фонд: $528,910
Друге коло
Фабіо Фоньїні (Італія, 4) – Олександр Долгополов (Україна) – 3:6, 6:3, 6:4