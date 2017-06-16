Долгополову не вдалося пробитися у чвертьфінал турніру ATP у Сіднеї

На шляху українського тенісиста став четвертий сіяний Фабіо Фоньїні

Олександр Долгополов завершив виступи на турнірі ATP World Tour 250 в австралійському Сіднеї. В 1/8 фіналу український тенісист поступився четвертому сіяному на цьому турнірі італійцю Фабіо Фоньїні. Перший сет, який протривав 35 хвилин, Долгополов почав вдало, взявши три подачі поспіль, у тому числі одну суперника. Надалі суперники обмінювалися

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Олександр Долгополов. Фото Getty Images

На шляху українського тенісиста став четвертий сіяний Фабіо Фоньїні

Олександр Долгополов завершив виступи на турнірі ATP World Tour 250 в австралійському Сіднеї.

В 1/8 фіналу український тенісист поступився четвертому сіяному на цьому турнірі італійцю Фабіо Фоньїні.

Перший сет, який протривав 35 хвилин, Долгополов почав вдало, взявши три подачі поспіль, у тому числі одну суперника. Надалі суперники обмінювалися геймами, і Олександр переміг 6:3.

У другому сеті конкуренти знову показували рівний теніс, поки за рахунку 4:3 на свою користь італієць не зробив брейк.

Саме тому все вирішувалося у третьому сеті.

І Фоньїні відразу ж взяв подачу Долгополова, чим поставив першу ракетку України у скрутне становище.

Після цього Фабіо вирішив сконцентруватися на власних подачах. З боями, адже Олександр чіплявся за кожне очко, та все ж італієць зумів довести справу до перемоги.

Фоньїні завершив поєдинок на своїй подачі, вигравши 6:4 за 46 хвилин. Він і крокує далі.

Sydney International - 2018 з тенісу

ATP World Tour 250

Чоловічий тенісний турнір у Сіднеї, Австралія

Призовий фонд: $528,910

Друге коло

Фабіо Фоньїні (Італія, 4) – Олександр Долгополов (Україна) – 3:6, 6:3, 6:4