«Донбас» мінімально обіграв «Білий Барс» на турнірі Donbass Open Cup



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Фото: УХЛ

Після першого ігрового дня на Donbass Open Cup-2018 на перших рядках турнірної таблиці закріпилися дві команди

У другому поєдинку першого ігрового дня зійшлися принципові супротивники «Донбас» і «Білий Барс».

Нагадаємо, що раніше латвійський «Земгале» впевнено обіграв «Кременчук» з рахунком 7:4.

Сама гра вийшла досить напруженою. У першому періоді команди не порадували вболівальників закинутими шайбами, проте боротьби було в надлишку, що вилилося в велика кількість вилучень.

Рахунок був відкритий лише в другому періоді. Після результативної гри в Кубку Білорусі знову відзначилася трійка Лялька-Смирнов-Денискін, хоча Андрій у своїй атаці проявив індивідуальну майстерність.

Найрезультативнішим вийшов третій період матчу, в якому «Барси» спочатку зрівняли рахунок, а потім знову опинилися в ролі наздоганяючих.

Шайби закинули Логачов, Лялька, а дебютний гол за «Донбас» до свого активу записав захисник Владислав Гончаров.

Пізніше хокеїсти Костянтина Буценка змогли скоротити відставання до мінімального, але все-таки поступилися в основний час.

Кращими гравцями матчу стали воротар «Донбасу» Богдан Дьяченко та захисник «Білого Барса» Максим Ядловський.

Так, після першого ігрового дня на Donbass Open Cup-2018 на перших рядках турнірної таблиці закріпилися дві команди - латвійський «Земгале» і донецький «Донбас».

Зазначимо, що 7-го вересня в межах другого ігрового дня о 16:00 зустрінуться «Білий Барс» і «Земгале», а о 19:00 поборються минулорічні фіналісти чемпіонату УХЛ «Донбас» і «Кременчук».

Джерело: uhl.ua