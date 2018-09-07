  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Донбас» мінімально обіграв «Білий Барс» на турнірі Donbass Open Cup

    • Розсилка
    Фото: УХЛ - «Донбас» мінімально обіграв «Білий Барс» на турнірі Donbass Open Cup
    Фото: УХЛ

    Після першого ігрового дня на Donbass Open Cup-2018 на перших рядках турнірної таблиці закріпилися дві команди

    У другому поєдинку першого ігрового дня зійшлися принципові супротивники «Донбас» і «Білий Барс».

    Нагадаємо, що раніше латвійський «Земгале» впевнено обіграв «Кременчук» з рахунком 7:4.

    Сама гра вийшла досить напруженою. У першому періоді команди не порадували вболівальників закинутими шайбами, проте боротьби було в надлишку, що вилилося в велика кількість вилучень.

    Рахунок був відкритий лише в другому періоді. Після результативної гри в Кубку Білорусі знову відзначилася трійка Лялька-Смирнов-Денискін, хоча Андрій у своїй атаці проявив індивідуальну майстерність.

    Найрезультативнішим вийшов третій період матчу, в якому «Барси» спочатку зрівняли рахунок, а потім знову опинилися в ролі наздоганяючих.

    Шайби закинули Логачов, Лялька, а дебютний гол за «Донбас» до свого активу записав захисник Владислав Гончаров.

    Пізніше хокеїсти Костянтина Буценка змогли скоротити відставання до мінімального, але все-таки поступилися в основний час.

    Кращими гравцями матчу стали воротар «Донбасу» Богдан Дьяченко та захисник «Білого Барса» Максим Ядловський.

    Так, після першого ігрового дня на Donbass Open Cup-2018 на перших рядках турнірної таблиці закріпилися дві команди - латвійський «Земгале» і донецький «Донбас».

    Зазначимо, що 7-го вересня в межах другого ігрового дня о 16:00 зустрінуться «Білий Барс» і «Земгале», а о 19:00 поборються минулорічні фіналісти чемпіонату УХЛ «Донбас» і «Кременчук».

    Джерело: uhl.ua

    хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ