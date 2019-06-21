  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Донбас» обрав домашню арену в Континентальному кубку

    • Розсилка
    Континентальний кубок - «Донбас» обрав домашню арену в Континентальному кубку
    Континентальний кубок
    УХЛ

    Чемпіон України з хокею виступить у єврокубковому турнірі

    Чемпіон України з хокею «Донбас» виступить у Континентальному кубку сезону-2019/20 та обрав домашню арену.

    Матчі єврокубку відбуватимуться на льоду арени «Термінал» у Броварах.

    «Донбас» стартуватиме в другому турі. У групі С він гратиме проти ризької «Мого» (Латвія), брашовської «Корони» (Румунія) та переможця першого туру в групі А.

    Матчі відбуватимуться 18-20 жовтня.

     Читайте також: Колесніков призначив свого тренера збірної України з хокею
    Читайте також
    хокей ХК Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ