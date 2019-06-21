«Донбас» обрав домашню арену в Континентальному кубку
Континентальний кубок
УХЛ
Чемпіон України з хокею виступить у єврокубковому турнірі
Чемпіон України з хокею «Донбас» виступить у Континентальному кубку сезону-2019/20 та обрав домашню арену.
Матчі єврокубку відбуватимуться на льоду арени «Термінал» у Броварах.
«Донбас» стартуватиме в другому турі. У групі С він гратиме проти ризької «Мого» (Латвія), брашовської «Корони» (Румунія) та переможця першого туру в групі А.
Матчі відбуватимуться 18-20 жовтня.
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