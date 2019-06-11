Колесніков призначив свого тренера збірної України з хокею



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Сергій Вітер УХЛ

Національну збірну України тренуватиме наставник «Донбасу»

Головним тренером національної збірної України з хокею призначено керманича «Донбасу» Сергія Вітера, інформує прес-служба ФХУ. Відтак фахівець суміщатиме роботу в клубі та збірній.

На посаді в збірній 43-й Вітер змінив Андрія Срюбка, під керівництвом якого національна команда зберегла місце в Дивізіоні IB чемпіонату світу, посівши п’яте місце.

Раніше президент ХК «Донбас» Борис Колесніков повідомляв про плани надати українське громадянство семи російським хокеїстам, аби вони змогли виступати за збірну України.

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