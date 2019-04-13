«Донбас» переміг «Дніпро» у вирішальному матчі фіналу чемпіонату України з хокею



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«Донбас» - «Дніпро» Українська хокейна ліга

«Донбас» всьоме виборов титул чемпіона України

«Донбас» переміг у Дружківці «Дніпро» в п’ятому матчі фінальної серії та всьоме виборов титул чемпіона України.

«Донбас» - «Дніпро» - 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Серія - 4:1

Шайби: 1:0 Романенко (Сильницький, Мазур, - більшість), 5:29; 2:0 Разумов (Сильницький), 27:04; 3:0 Лялька (Захаров, - більшість), 29:29; 4:0 Коренчук (Лялька, Гончаров, - меншість), 35:09; 4:1 Бондаренко (Пугачов, - більшість), 37:10;

«Донбас»: Дяченко (Костенко); Сильницький - Романенко, Гончаров - Ігнатенко, Жовнір - Григор'єв, Воронін - Александров; Лялька - Мазур - Коренчук, Разумов - Захаров - Никифоров, Пуголовкін - Карпенко - Костиков, Мостовий - Денискін.

«Дніпро»: Петров (Сурканов); Білоусов - Шулешов, Афанасьєв - Пугачов, Матвієнко - Декало; Ромащенко - Черемнов - Жвачкін, Янішевський - Бондаренко - Дунаєв, Коваленко - Макаріцкій - Золтухін, Зик.

У Дружківці відбувся п'ятий поєдинок фінальної серії плей-оф Української хокейної ліги між донецьким «Донбасом» і херсонським «Дніпром».

До цього матчу донеччани вели в серії 3:1 і лише одна перемога відділяла їх від чемпіонського титулу, нагадує УХЛ.

Поєдинок донецький клуб почав з активного пресингу - більшу частину ігрового часу «Донбас» проводив в зоні противника, атакуючи ворота Олега Петрова. Такий настрій фактично відразу вилився в шайбу від Володимира Романенка, який від синьої лінії прошив голкіпера "щук" і відкрив рахунок в матчі.

У другому періоді херсонці істотно активізувалися в атаці, проте розпечатати ворота Богдана Дяченка у них так і не вийшло. Зі свого боку, команда Сергія Вітера ще тричі відзначилася у воротах супротивника - по шайбі на свій рахунок записали Максим Разумов, Віталій Лялька і Ілля Коренчук.

Тільки на останніх хвилинах другої двадцятихвилинки «Дніпро» зміг розмочити рахунок і Кирило Бондаренко записав собі в актив першу шайбу херсонців в цьому матчі.

У заключному відрізку зустрічі команди не змогли відзначитися закинутими шайбами, однак за напруженням пристрастей і гострою боротьбою третій період відповідав принциповості всієї фінальної серії.

Таким чином, «Донбас» з рахунком в серії 4:1 виборов сьомий в історії клубу чемпіонський титул, а «Дніпро» в дебютному для команди сезоні став володарем срібного комплекту нагород.