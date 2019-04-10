«Донбас» зробив ще один крок до чемпіонського титулу (відео)



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"Донбас" - "Дніпро" Українська хокейна ліга

«Донбас» здобув третю перемогу в фінальній серії Української хокейної ліги

У четвертому матчі фінальної серії Української хокейної ліги все вирішилося в третьому періоді. Причому шайбу в відповідь гравці «Дніпра» закинули за сім секунд до кінця ігрового часу. Та це не врятувало. «Донбас» зміцнив лідерство в серії – 3:1.

«Дніпро» - «Донбас» - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайби: 0:1 - Захаров (Никифоров, Разумов - більш.), 41:33. 0:2 Лялька (Коренчук, Романенко - порожні ворота), 58:37. 1:2 Декало (Янішевський, Бондаренко - шостий польовий), 59:49.

«Дніпро»: Петров; Бєлоусов (А) - Шулешов, Афанасьєв - Пугачов, Матвієнко - Декало, Зик - Матусевич; Черемнов - Ромащенко (А) - Жвачкін (К), Бондаренко - Дунаєв - Янішевський, Коваленко - Сірченко - Макарицький, Целогородцев - Брага - Тимченко.

«Донбас»: Дяченко; Сильницький - Романенко, Гончаров - Ігнатенко, Жовнір - Григор'єв, Александров; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Никифоров, Кирющенков - Карпенко - Костиков, Мостовий - Воронін - Денискін.

У Херсоні відбувся четвертий матч фінальної серії плей-оф Української хокейної ліги між «Дніпром» та «Донбасом». Херсонці виграли перший поєдинок серії, а потім двічі поспіль перемагали донеччани.

Традиційно зустрічі «Дніпра» і «Донбасу» вирізняються малою результативністю, великою кількістю боротьби і тактичних тренерських рішень. Не стала винятком і звітна гра, інформує УХЛ.

Майже 53 хвилини команди шукали шанси поблизу чужих воріт, змушуючи суперника помилитися. Відкрити рахунок вдалося Віктору Захарову - обігравшись з Євгеном Никифоровим, капітан донеччан кистьовим кидком "пробив" Олега Петрова, який лише на мить втратив зосередженність. Ця шайба стала четвертою для форварда «Донбасу» у фінальній серії плей-оф.

Незадовго до фінальної сирени «Дніпру» вдалося закріпитися поблизу чужих воріт, і Дмитро Підгурський випустив шостого польового гравця замість голкіпера. Однак забити Богдану Дяченку херсонцям не вдалося, зате відзначився Віталій Лялька - нападник «Донбасу» доїхав до чужої синьої лінії, і встановив рахунок 0:2.

За 11 секунд до кінця третього періоду Ілля Декало підставив ключку під кидок Кирила Бондаренко, і відправив шайбу за спину Богдана Дяченка. Однак часу зрівняти рахунок у "щук" вже не залишалося - перемога 2:1 дозволила «Донбасу» зробити рахунок в серії 3:1 на свою користь.

П'ятий матч фінальної серії плей-оф чемпіонату відбудеться в Дружківці 12 квітня. Початок зустрічі о 18:30, пряма трансляція - на телеканалі Xsport.