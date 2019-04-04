«Донбас» зрівняв рахунок у фінальній серії з командою Мангера в чемпіонаті України з хокею (відео)



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«Донбас» виправив становище після старшої поразки від «Дніпра» Українська хокейна ліга

Херсонський «Дніпро» здивував, перемігши чинного чемпіона в стартовому поєдинку

В другому матчі фінальної серії плей-оф Української хокейної ліги донецький «Донбас» обіграв на власному майданчику херсонський «Дніпро» 3:1 і зрівняв рахунок в серії.

«Донбас» (Донецьк) - «Дніпро» (Херсон) - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Рахунок в серії - 1:1

Шайби: 1:0 - Віктор Захаров (Никифоров), 37:16. 2:0 - Віктор Захаров (Никифоров), 39:30. 2:1 - Білоусов (Дунаєв, Янішевський), 56:55. 3:1 - Коренчук (Манукян), 59:03

«Донбас»: Богдан Дяченко; Сильницький - Романенко, Гончаров - Ігнатенко, Григор'єв - Жовнір, Воронін - Александров; Лялька - Мазур - Коренчук, Манукян - Віктор Захаров - Никифоров, Кірющенков - Разумов - Костиков, Мостовий - Карпенко - Денискін. Тренер - Сергій Вітер

«Дніпро»: Петров; Кирило Білоусов - Шулешов, Матвієнко - Пугачов, Декало - Матусевич, Зик; Золотухін - Ромащенко - Жвачкін, Бондаренко - Дунаєв - Янішевський, Коваленко - Сірченко - Макарицький, Брага - Целогородцев - Тимченко. Тренер - Дмитро Підгурський

Перший період матчу пройшов у впертій боротьбі, з невеликою перевагою господарів льоду і з малою кількістю гольових моментів. Підсумок цього - справедливі нулі на табло.

Другий період почався з атак «Дніпра» - підопічні Дмитра Підгурського мали безліч моментів, щоб закинути дебютну шайбу в цьому матчі. Але в кінці періоду все перевернулося з ніг на голову - Віктор Захаров за дві хвилини оформив дубль і тим самим зробив комфортну перевагу для господарів - 2:0.

Донбас - Дніпро. Перша шайба Захарова

Донбас - Дніпро. Друга шайба Захарова

Третю 20-хвилинку команди провели в невисокому темпі, але за три хвилини до кінця періоду «Дніпро» подарував уболівальникам інтригу в матчі - Кирило Білоусов скоротив перевагу гостей. Однак, буквально через дві хвилини Ілля Коренчук точним кидком зняв всі питання про переможця зустрічі - 3:1 на користь донеччан.

Донбас - Дніпро. Шайба Білоусова

Донбас - Дніпро. Шайба Коренчука

Рахунок 3:1 і «Донбас» бере впевнений реванш у суперника з Херсона. Наступний матч команди проведуть у Херсоні на «Фаворит-Арені» 7 квітня. Початок поєдинку - о 19:30.

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Джерело: Українська хокейна ліга