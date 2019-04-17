Донецький «Олімпік» звільнив тренера. Хоча тренер каже, що пішов сам



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Перший тренерський млинець В'ячеслава Шевчука виявився глевким ТК Футбол

В'ячеслав Шевчук пропрацював з донеччанами півроку

Стало відомо, що В'ячеслав Шевчук залишає донецький «Олімпік». Таке рішення керівництво клубу і фахівець ухвалили напередодні.

Основна причина відставки Шевчука - незадовільні результати. Піти - це ініціатива самого тренера, який не бачить виходу з кризи.

- Мабуть, результат тиснув і на нас і на нього, тому В'ячеслав Анатолійович і прийняв таке рішення, - сказав генеральний директор клубу Олексій Антонов. - Бачачи, що щось не виходить, команда йде вниз, вже далі нікуди, він вирішив дати команді вільне плавання, можливо, щось змінити до кінця чемпіонату.

В'ячеслав Анатолійович - чудова людина, хороший тренер, можливо, йому не вистачає досвіду, але я давно не бачив фахівців, які так тренують і спілкуються з людьми, як він. Нічого поганого не можу про нього сказати, може бути, хлопці просто не чують його. Він молодець, сам сказав, що потрібно щось робити, і не бачить ніякого формату, щоб змінити процес, тому президент увійшов в його становище.

Сьогодні Шевчук проведе останнє тренування в статусі головного тренера «Олімпіка», після чого попрощається з футболістами. Заміну тренеру в клубі поки не знайшли. Швидше за все, виконувати обов'язки буде помічник Шевчука Антон Дяченко.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату «Олімпік» поділив очки з одеським «Чорноморцем». Зараз команда з Донецька йде на десятому місці в турнірній таблиці.

Джерело: Футбол 1/2